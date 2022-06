ŠTA U KREVETU BOLJE RADE MUŠKARCI, A ŠTA ŽENE: Bis*ksualci otkrili svoja iskustva! Neka su ŠOKANTNA, a neka će vas nasmejati

Jutjub blogerka Arijela Skarsela okupila je grupu ljudi kako bi raspravljali o tome kako biseksualke vide razlike u seksu s muškarcima i sa ženama. Biseksualke kao glavnu razliku vide to što u odnosima sa ženama mogu da budu dominantne, dok u heteroseksualnim odnosima muškarci preuzimaju tu ulogu, piše Gurl.

Iako su polni stereotipi često vrlo daleko od stvarnosti, ne može se poreći kako postoje neke generalne razlike između žena i muškaraca kao seksualnih partnera, ako ni po čemu drugom, onda po građi njihovih genitalija.

Ovo su iskustva ljudi koji su imali seksualne odnose i s muškarcima i sa ženama:

- Žene su bolje u ljubljenju, one se potpuno različito ljube od muškaraca. Iako mi seksualno više odgovaraju muškarci, žene se manje monotono ljube, menjaju ritam i odlično prepoznaju partnerove znakove - kaže žena.

- Muškarci više izražavaju šta žele, tačno govore "voleo bih da uradiš to i to, ja ću ti sada ovo"... To znatno olakšava stvari i opušta drugu stranu, ali i doprinosi boljem seksu. Žene pak prepuštaju muškarcu vođstvo i neće previše da govore, osim da se nastavi s nečim što im odgovara - kaže muškarac.

- Žene imaju jači libido, suprotno predrasudama. U vezi sa ženama, one su htele više seksa nego muškarci - kaže žena.

- Muškarci takođe mogu da budu nežni, a ponekad su u seksu muškarci bili nežniji sa mnom nego žene, posebno dodirujući delove koje oni nemaju - poput grudi i vagine - kaže žena.

- Kod oralnog seksa, nema neke razlike u polu, mislim da se te veštine razlikuju od čoveka do čoveka. Međutim, žene mnogo bolje diraju vaginu, valjda zato što je dobro poznaju.

