NE TROŠITE VREME NA POGREŠNE STVARI! Ne mračite, već probudite TALENAT ZA ŽIVOT, ima načina!

Kako godine prolaze i postajemo stariji, često se osvrćemo i gledamo u prošlost i vreme koje je ostalo za nama. Mnogo je onih od kojih svakodnevno čujemo: "Gde mi prođe život!"

Budimo se noću iz sna jer nas progone misli da smo propustili najveće šanse i da smo mogli mnogo bolje, srećnije, drugačije... I gledamo ljude koji nekako klize kroz sve probleme, padaju, ustaju i nastavljaju dalje. Neko, jednostavno, ima talenat za život. Ali i ako ga nemate, smanjite mogućnost da se kajete i mučite sebe. Živite svoje vreme punim plućima i držite se saveta koji će vam to olakšati...

foto: Shutterstock

Ne govorite loše o sebi

Lepo je biti skroman, ali je kontraproduktivno sebi stalno nalaziti mane i izgovarati rečenice poput: "Ja to ne umem", "Preumoran sam", "Nisam dovoljno pametan za takve stvari", "Glup/a sam"... Pa, takvi ćete u očima drugih i da ispadnete na kraju. Ne morate ni da idete u drugu krajnost - da se hvalite i pričate kako sve znate i umete. Znate kako kažu - kakve su vam misli, takav vam je život. Zato cenite sebe! Sigurno znate koliko "božjih darova" nosite, ne budite nesigurni, već se uhvatite ukoštac s problemima. Nađite izvore samopouzdanja, makar u sitnicama, i na njima jačajte ego.

Učite nove stvari

Znanje je moć - stara je izreka, i potpuno je tačna. Istina, s godinama naše mentalne moći opadaju, ali to ne znači da ne treba da se adaptiramo na neka nova saznanja. Nije važno da li govorimo o novim tehnologijama ili novim pogledima na svet, ali svaki dan u kome nešto naučimo zlata je vredan. Trudite se da budete u toku, pratite zbivanja, čitajte, savladajte neku novu tehniku, učite od mlađih generacija. Videćete kako prija kada znate o čemu govore vaša deca. Nemojte da vam sve što je novo i nepoznato bude špansko selo.

foto: Shutterstock

I telo je bitno

Biti fit, zategnut i vitak nije samo pitanje dobrog izgleda, količine komplimenata i šansi da lakše dođete do partnera. To je samo posledica. Ne postoji uzalud poslovica u zdravom telu zdrav duh. Kada ste u formi, tada imate bukvalno fizičke snage za mnoge poduhvate, lakše rešavate probleme i naprosto prodišete. Zato pazite kako se hranite, trenirajte ako možete, šetajte koliko možete i ne dajte da godine pregaze ono što vam je priroda podarila.

Birajte dobro društvo

Šta vredi ako se stalno družite s ljudima koji tapkaju u mestu, večito pričaju jedno te isto i godinama vam samo kradu vreme. OK, možda ih volite, ali nađite ekipu koja je i zabavna i zanimljiva, od koje ćete nešto lepo da saznate i proširite vidike. U mladosti se takve stvari dešavaju neprekidno, ali s vremenom postajemo robovi onih koji na nas istresaju sve svoje nedaće, zatrpaju nas monologom od koga ne možemo da dođemo do reči. Posle takvih druženja osećamo se isceđeni, samleveni. Bežite od takvih!

foto: Shutterstock

Nema kukanja

Prestanite da se žalite na ljude u svom poslovnom i privatnom okruženju. Ne valja vam brak, šef, deca, plata, komšije sa sprata... Ispada da su svi protiv vas, a to je nemoguće! Dosadićete svima i samo će vas gledati kao gubitnika i nekoga ko ih mrači. Ako se i požalite, činite to duhovito, kroz šalu, a nađite i nešto dobro i lepo o čemu ćete da pričate. Okolina voli kad ih nešto razveseli, učinite to, pa ćete se svi, pa i vi, bolje osećati.

Rizikuj i profitiraj

Učaurili ste se i ne mrda vam se od vaših rituala, navika, takozvane zone komfora. Bojite se svake promene i vaša mantra je "samo da se ništa ne promeni". E, pa ne ide tako. Bacite se ponekad u vatru, na nepoznati teren, rizikujte malo. Ne morate bezglavo to da radite - promislite situaciju, ali ne treba svaki put da se povlačite. Osetite i poraze. I oni su deo života, samo pazite da ne budu fatalni.

foto: Shutterstock

Smanjite telefonijadu

Niste maloumni pa da ne shvatate da je neprekidno telefoniranje i dopisivanje na mobilnom telefonu teško gubljenje vremena. Umesto da te trenutke provedete s decom i najbližima, vi bodete i kuckate poruke koje mogu da se reše razgovorom od jednog minuta. Smanjite doživljaj, gušite i sebe i druge.

Ne budite trošadžija

Nema glupljih navika od onih da se kupuju najnoviji telefoni, skupa odeća i razni gedžeti a kad se zaviri u vaš frižider, nađe se kesica majoneza i dva jajeta. Ne živi se život zbog drugih, da vam zavide i pričaju kako ste top. Istinsko življenje podrazumeva ljubav, ispunjenost, ukusnu domaću hranu, krov nad glavom, miris sveže posteljine... Malo nam za sreću treba, kaže pesma, a to je živa istina. Ako vas kosmos nagradi nekim velikim parama - sjajno. Ali onoliko koliko imate potrošite pametno, na divan, običan život.

foto: Shutterstock

Čemu stihija

Možete da pustite da vas život nosi kao slamku na vetru, možete i da živite do daske, punim gasom, ali ipak... Zastanite za trenutak i pomislite kuda idete. Malo planiranja i programa nikome nije škodilo. Ne moraju to da budu veliki, pretenciozni planovi, već razmišljanja sitnim mentalnim koracima. Možda ćete ići različitim putevima, ali do pravog cilja. Na vama je da ga imate ili nađete. Inače, budićete se u znoju!

Naspavajte se

Neispavan čovek ponaša se kao da je pijan - ne zna gde bije. Na svaki način regulišite navike u spavanju, na svoj način ili se obratite stručnjaku. Zdravlje vam je ugroženo ako spavate loše i nedovoljno, a kada izgubite zdravlje, život ne izgleda naročito, zar ne? To svi znamo.

foto: Shutterstock

Volite

Pa šta je život bez ljubavi nego održavanje na vodi, bez plivanja i zamaha! Volite svoje najbliže, porodicu, prijatelje i partnera. Ako ste sami ili razočarani u ljubav, ne emitujte signale da ste zatvoreni kao školjka i da vas ljubav uopšte ne zanima. Ne govorite: "Nije to više za mene!" Nego šta da jeste! Nema to veze s godinama. Ljubav nije lov i ne naoružavajte se do zuba. Makar još jednom pogrešili, Amor se ipak osmehne onima koji pokucaju na njegova vrata i makar malo izazovu sudbinu.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

