U IZOBILJU CVEĆA I PALMI: Izuzetno bogati i raznovrsni zabvni programi za decu i odrasle u hotelu sa ogromnom peščanom lagunom

Zapanjujuća istorija zemlje u kojoj je pre 5000 godina rođena civilizacija, drevne građevine i legende o životima njenih vladara su ono što iznova i iznova fascinira posetioce ove nadasve zanimljive destinacije. Egipat je i dalje „dar Nila“, dar u prostranstvu peščane pustinje Sahare - na idealnoj geografskoj poziciji da postane zauvek turistička destinacija iz snova, sa izlazom na Sredozemno i Crveno more, na milion kvadratnih kilometara, delom u severoistočnoj Africi, a delom u Aziji.

Pravi biser ove zemlje je svakako Hurgada, koja će vam pružiti toplu dobrodošlicu i zagrliti vas svojim beskrajno dugim zlatnim plažama. Miris starocivilizacijske mistike, porcija sitnog peska i tirkizno more u neograničenim količinama, pravi recept za uživanje! Od malog ribarskog sela nastala je poznata turisitička atrakcija koja se diči svojim nestvarno lepim morem i raznobojnim podvodnim svetom koji niste ni slutili da postoji. U Hurgadi ćete biti ušuškani u udobnost prostranih hotela sa mogućnošću da kombinujete opuštanje na ležaljkama sa obilaskom neverovatnog Kaira, ronjenjem na Rajskom ostrvu, koje sa pravom nosi takvo ime, ili uzbudljivim odlaskom na safari u Saharu. Možete biti sigurni da će vam Hurgada pružiti jedno nezaboravno i jedinstveno iskustvo koje ćete poželeti da ponovite i dugo prepričavate prijateljima.

Pravi doživljaj možete iskusiti desetak kilometara južno od centra, u hotelu omiljenom među posetiocima Hurgade, Desert Rose 5*. Čarobno lepa bašta ukrašena mirisnim i raznobojnim cvećem, peščana laguna duga čitav kilometar i bazeni za odrasle i decu u kojima ćete moći uvek da se osvežite. Sa bokova peščane lagune, nalaze se dve plaže na otvorenom moru, kao i dok, za goste koji preferiraju nepripitomljeno more. Manji deo jedne plaže je sa koralnim grebenom, koji će biti interesantan onima koji su zaljubljeni u posmatranje podvodnog sveta ili onima koji to još nisu iskusili, a imaju želju.

Hotelski kompleks Desert Rose 5* zauzima površinu od oko 300.000 m2 i pruža svojim gostima odličan odnos cene i kvaliteta usluge, pa mu se gosti iz godine u godinu rado vraćaju. Zahvaljujući all inclusive konceptu hotela, nećete morati da brinete da će nešto da vam nedostaje i moći ćete potpuno da se opustite dok uslužno osoblje brine o vama. Uživaćete u raznovrsnim zalogajima u glavnom hotelskom restoranu „Palm“ ili u nekom od a la carte restorana sa italijanskom ili libanskom kuhinjom i ribljim specijalitetima, a tu su i brojne druge aktivnosti – akva park, moderni barovi u kojima su vam, u određeno vreme predviđeno all inclusive formulom, dostupni osvežavajući napici i zaslađenje, zatim i razni sportski tereni.

Ukoliko priželjkujete pravi porodnični odmor, hotel Desert Rose 5* je sa svojim brojnim sadržajima idealan izbor za vas. Velelepni rizort se može pohvaliti brojnim sadržajima u pogledu animacije, kako za odrasle, tako naravno i za one najmlađe. Veliki bazeni, tobagani, dečiji klub…sve je to radost za decu, ali i za njihove roditelje koji time mogu da “ukradu” malo vremena da se i sami odmore i relaksiraju. Mališani će na taj način potpuno uživati u svom odmoru sa all inclusive uslugom, ali i vi ćete uživati da ih vidite širokog osmeha. Ovaj hotel naravno, spada u kategoriju „dvoje dece gratis“ .

Hotel Desert Rose 5*

Za ljubitelje zelene boje, bujnog zelenila i one koji brinu o očuvanju okruženja, nudimo mogućnost online rezervacije i uplata

