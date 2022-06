ADRIJANA RODILA ĆERKU U 66. GODINI I POSTALA NAJSTARIJA PORODILJA NA SVETU: Bila je na stubu srama, a evo gde su danas ona i dete

Cela planeta je te 2005. godine čula za Rumunku Adrijanu Ilijesku, koja je na svet donela ćerku Elizu, i to kao najstarija porodilja na svetu u tom trenutku.

Oni koji se sećaju njene priče pitaju se gde je danas ova univerzitetska profesorka u penziji i kako odgaja svoje dete?

Rekord Adrijane Ilijesku kasnije su oborile Rajo Devil Lohan, koja je u 69. godini rodila ćerku Naven u selu Hisar u Indiji 2008. i njena zemljakinja Omkari Panvar, koja je sa 70 godina na svet donela blizance.

Adrijana Ilijesku porodila se u Bukureštu, a ćerku je dobila zahvaljujući donaciji jajne ćelije i semene tečnosti anonimnih donatora.

Sa procesom vantelesne oplodnje počela je 1994. godine. A onda je 2004. ostala u drugom stanju. Nosila je trojke, ali je posle 10 nedelja jedan fetus preminuo. Preostala dve bebe, obe devojčice, imale su 1,45 kilograma, odnosno 0.69 kilograma posle 33 nedelje. Usled komplikacija umrla je beba sa manjom kilažom. To je dovelo do prevremenog carskog reza. Rodila se Eliza koja je nedeljama bila na intenzivnoj nezi.

Ovaj slučaj izazvao je veliku buru u tamošnjim medijima. Kako su neki ocenjivali, bio je sporan sa etičke strane. Dovodile su se u pitanju i godine Adrijane Ilijesku - imala je 66 ili 67 godina kada se porodila, glasilo je pitanje o kojem se raspravljalo. Taj podatk se i menjao u novinskim natpisima, a onda je šef rumunskog etičkog odbora rekao da slučaj zahteva akademsku debatu, a ne onu u medijima.

Adrijana se zbog odluke da postane mama našla na stubu srama. Oštro su je osuđivale pojedine verske organizacije, a sa neprijatnostima se srela i na krštenju svoje ćerke.

Na takve komentare odgovarala je da je njeno dete dar od Boga. A onda je 2011. izjavila da želi još jedno dete.

"Trudim se da se ne gledam u ogledalo, jer ono nije blagonaklono prema meni. Iako imam 72 godine, osećam se kao da imam 27, toliko u je energije i života u meni. Mada, kada sam umorna više se osećam kao da mi je 37. godina... S medicinske tačke gledišta, potpuno je moguće da rodim još jedno dete. Baš sada se takvi testovi vrše na ženama u Engleskoj, tako da je to više nego moguće i ostvarljivo. Ja sam zdrava i osećam se dobro. Ne pušim, ne pijem. Zato bih želela da rodim još jedno dete u budućnosti, ali nemam razloga za žurbu”, rekla je tada i dodala:

"Eliza i ja smo toliko bliske i povezane. Ona je vrlo energično i srećno dete, ne želim da pati ili bude ljubomorna zbog druge bebe. Zato, nisam sigurna da li ću se odlučiti na taj korak”.

Gde su danas Adrijana i njena ćerka Eliza?

Eliza Iljesku je nedavno pričala za libertatea.ro otkrivši da je završila srednju školu i da želi da upiše dva fakulteta.

Na pitanje o njenom uspehu u školi, odgovorila je skromno: "Ne volim da se hvalim time! Dakle, neću reći svoj tačan prosek. Recimo da je preko 9.5".

Eliza je napomenula da sebe nikada nije smatrala poznatom iako se dosta pisalo o njoj i njenoj majci.

"Naprotiv, bila sam i ostala običan čovek. Tako su me posmatrali i drugovi i nastavnici. Ne volim da pričam o tome i želim da me svet gleda kao običnu osobu, onako kako ja vidim druge", dodala je.

Sprema se sada za polaganje maturskog ispita, pa za studiranje na dva fakulteta.

"Odlučila sam da sledin mamin model, a s obzirom na to da je ona bila profesorka, to je ono čime želim da se bavim. Shvatam da neće biti lako, naročito što su se truditi da paralelno studiram dva fakulteta, ali želim da to pokušam. I da krenem stopama svoje majke", poručila je.

Adrijana Ilijesku prima prosečnu penziju od koje izdržava sebe i ćerku. Na društvenim mrežama mogu se pronaći nove fotografije nje i Elize.

