BEZ NEPRIJATNOG MIRISA I POJAČANOG ZNOJENJA: Ovog leta budite bez fleka na odeći na OVAJ način!

Velike vrućine i leto donose mnogo uživanja i lepih trenutaka, ali sve to može da pokvari pojačano znojenje koje uglavnom prate i neprijatni mirisi. Mnogi imaju sa tim problema tokom cele godine, a topli dani dodatno utiču na one koji se bore i sa hiperhidrozom. Ne morate više da se brinete, krijete ili stidite da negde krenete, jer rešenje za ovu tegobu postoji, a to je – Perspi Guard sprej.

Uvezen iz Engleske, klinički odobren Perspi Guard sprej, rešiće problem u potpunosti. Osigurava petodnevnu potpunu zaštitu od znojenja i pratećeg neprijatnog mirisa i pruža prijatan osećaj. Ovaj sprej je snažno i delotvorno sredstvo koje pomaže ljudima koji pate od teških oblika hiperhidroze (prekomernog znojenja), a istovremeno dovoljno je blag za normalnu upotrebu i kod ostale populacije. Idealan je za primenu kod bitnih događaja poput: venčanja, zabava, poslovnih sastanaka, javnih nastupa i stresnih situacija.

Perspi-Guard® je namenjen za žene i muškarce svih starosnih doba za upotrebu ispod pazuha, na dlanovima, stopalima i na grudima/leđima. Na početku tretmana preporučuje se korišćenje pet večeri za redom radi veće efikasnosti. Koristi se maksimalno tri puta nedeljno kako bi sprečili znojenje i neprijatne mirise. Nanosi se isključivo pred spavanje na suvu i čistu kožu. Prsnite 2-3 puta na željeni deo tela i sačekajte da se osuši. Sledeće jutro poželjno je isprati tretirani deo tela. Korišćenje dnevnih dezodoransa je dozvoljeno. Moramo napomenuti da Perspi-Guard® sprej nije dnevni dezodorans već medicinski antiperspirant protiv prekomernog znojenja (hiperhidroze).

Proizvod je u potpunosti laboratorijski testiran, prošao je sve oblike dermatološke kontrole u vidu alergija, reakcija kože na primenjeno sredstvo, uz dodatne testove za efikasno delovanje.

