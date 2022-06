AKO SE VAŠ MUŠKARAC OVAKO OBLAČI, SIGURNO VAS VARA: Obratite pažnju na OVE DETALJE, u Srbiji je ovo VELIKI TREND!

Stručnjaci otkrili da garderoba muškarca može pokazati da li je veran i odan partner ili ne. Ako sumnjate u svog partnera kada krene u grad sa drugarima, obratite pažnju na detalje na njegovoj majici, patikama ili torbici za novčanik i ključeve.

Ljubomora je zdrava i poželjna do određene granice. Ona na neki način govori da vam partner znači i da vam je stalo do njega. Pitanje poverenja kad-tad se u određenoj meri javi u odnosu, a partneri obično imaju potrebu da bace pogled na to koga pratite na društvenim mrežama, ali i kome lajkujete slike, kako bi bili apsolutno sigurni u vaše namere.

foto: Shutterstock

Zanimljiva studija sa Univerziteta u Mičigenu je otišla korak dalje. Stručnjaci su otkrili tajnu kako da prepoznate da li vas partner vara. Dovoljno je samo da pogledate njegovu odeću. O čemu je reč?

Oni su otkrili kakva vrsta odeće na muškarcima govori da imaju veće namere od klasičnog ispijanja pića, kada izađu u grad sa drugarima.

Poslednjih godina, pogotovo kod nas, postao je trend da se što veći logo poznatog i skupog brenda istakne na majicama, torbicama, cipelama i ostalim odevnim komadima. I upravo je ekipa iz Mičigena otkrila da su muškarci koji nose ovakvu odeću skloniji prevari.

foto: Shutterstock

"Na taj način izgleda kao da više ulažu u oblačenje i zavođenje, a manje u potencijalno roditeljstvo. Takve muškarce više zanimaju kratki i neobavezni odnosi s naglaskom na intimne odnose'', njihov je zaključak.

Još jedan segment ove studije koji je predvodio psiholog Danijel Kruger, odnosio se na istraživanje da li su muškarci koji nose napadniju odeću privlačniji ženama ili žene više privlače oni koji imaju veći broj cifara na kartici i mogu da im obezbede stabilnu budućnost.

foto: Shutterstock

Reziltati su pokazali da što je veći logo na odeći, to je veća mogućnost da muškarac vara. Oni nisu zainteresovani za dugotrajne romantične odnose, zato ih i manje privlače žene koje žele ozbiljnu vezu.

Inače, žene koje su učestvovale u ovom istraživanju, prema rečima psihologa Krugera, nisu uopšte bile iznenađene rezultatima.

(Kurir.rs/ Blic žena)

