ŽELITE DA ZADOVOLJITE ŽENU? Ove tehnike sigurno vode do ORGAZMA, a posle će biti NEZASITA i tražiti JOŠ, a možda vas i NAGRADI!

Masaža može poslužiti kao izvrstan uvod u seks, zato krenite od njezinih nogu i lagano se spuštajte prema stopalima.

Nemojte zaboraviti na unutrašnju stranu bedara i kolena jer su to erogene zone lepšeg pola, a uzbuđenje će narasti ako joj počnete sisati nožne prste. No da bi to radili, morate biti sigurni da ona to voli.

1. Ko pita, ne skita

Nemojte se bojati pitati je šta voli tokom seksa, većina žena ceni to što se muškarac brine hoće li je uspeti zadovoljiti ili ne. Ako vaša partnerka vidi da se trudite, možda će i uzvratiti uslugu, objasnila je dr Barbara Bartlik sa Univerziteta Kornel.

2. Predigra vodi do uzbuđenja

Primeti li vaša partnerka da se ne trudite oko predigre, trebaće joj duže da se oraspoloži za seks. Nemojte se ustručavati ljubiti njezinu guzu ili stopala, ona će primetiti vaš trud i nagraditi vas, tvrdi seksualni terapeut, dr Majkl Peri.

3. Polagano, ali sigurno

Želite li uzbuditi partnerku, pazite da ne stimulirate previše klitoris jer to može biti jako bolno. Nemojte se usmeriti direktno na njega, već se malo poigravajte, sišite ga nekoliko sekundi i onda ostavite. Na taj način nećete preterati i uzbuđenje pretvoriti u bol, istakla je Kejti Vinks, autorka knjige "Dobre vibracije: Vodič za G tačku".

4. Tehnika osmice

Ako želite partnerku dovesti do vrhunca oralnim putem pokušajte tehniku osmice. Prelazite po klitorisu jezikom kao da ispisujete broj osam, na taj ćete način izmenjivati jači i slabiji pritisak što će partnerki pomoći da lakše doživi orgazam.

5. Promenite pozu

Legnete li vi strmo od njene poze prilikom oralnog seksa, moći ćete partnerki priuštiti novu dimenziju zadovoljstva. Drugačiji pokreti jezikom, umesto gore-dole, dovešće je do orgazma.

6. Ne zanemarujte određene delove

Nemojte se fokusirati samo na klitoris već stimulirajte i stidne usne. One su izuzetno osetljive, a lagana masaža prstima probudiće sva čula.

7. Najbolja pozicija za G tačku

Neki stručnjaci tvrde da se G tačka najlakše možete stimulirati prstima zato što možete kontrolisati pokrete, no to ne mora nužno značiti da je ne možete pogoditi i tokom seksa. Najbolja poza jeste otpozadi, tzv, dogi stajl, jer možete kontrolisati dubinu penetracije, dodala je Vinks.

8. Seksi sklekovi

Jednostavna misionarska pozicija ne mora nužno biti dosadna već vam može osigurati i dobre trbušne mišiće. Dok ste iznad partnerke možete se dizati i spuštati kao da radite sklekove, dodao je dr Peri.

9. Pozicija X za jači orgazam

Prilikom misionarske poze neka vas partnerka nogama obuhvati oko struka, a vi se ispružite. Potom i jedno i drugo ispružite ruke i lagano se zanjišite. Vaše telo stvoriće oblik slova X, a lagano ljuljanje pojačaće stimulaciju klitorisa i jači orgazam, tvrde seksualni terapeuti.

10. Trikovi uz koje seks traje još duže

Da bi seks trajao što duže, muškarci treba da nauče da prepoznaju predorgazmički osećaj koji prethodi ejakulaciji. Čim to nauče moći će da usporie kako im se ne bi dogodilo da prerano ejakuliraju, objasnio je Dejvid Kopland s američkog portala "How to Succeed with Women".

Osim toga, seks može trajati i duže, ako se vaša i njena karlica jako primaknu i potom se počnete ljuljati gore-dole. Od ove će poze više profitirati ona, nego vi, ali barem ćete moći duže da izdržite, tvrdi urolog sa Univerzitea Njujork, dr Džed Kaminetski.

11. Poljupcima do užitka

Žene najveće zadovoljstvo dobijaju od strastvenih poljubaca, a primetite li da lagano gubi interes počnite je ljubiti. Nemojte se samo koncentrisati na usne, već ljubite i njen nos, oči i čelo, savetuje Briton.

12. Nagradite njenu hrabrost

Žene se ponekad osećaju neprijatno, pa čekaju da muškarac inicira seks. Svaki put kada ona inicira seks, nagradite je tako da se još više potrudite da je zadovoljite. Recite joj da vam se sviđa što i ona želi više vrućih igrica.

