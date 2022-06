NEVASPITANI MAMLAZ ISPALIO PRATILJU ZA MATURU ZBOG DRUGE! Internet gori zbog njegove odluke: Devojčica se na vreme spasila BEDE!

Tantalove su muke maturantkinja, za razliku od njihov školskih drugara kojima je, čini se, odlazak na svečanost povodom završetka osnovnog, odnosno srednjeg obrazovanja "mačiji kašalj". Kad na sve probleme oko izbora šminke, noktiju, cipela i garderobe dodate i "audiciju" sa partnera koji će vaš par, postaje vam jasno da matura uopšte nije laka.

A šta se desi kada vas svi kandidati "ispale" ili, jednostavno, ne nađete nijednog odgovarajućeg muškog parnjaka? Jedno takvo iskustvo prepričano je na Tviteru, pa su ljudi ostali sablažnjeni tipom problema sa kojima se suočavaju današnji maturanti.

- Ćerka moje drugarice ostala bez muške pratnje za matursko veče, naime dečak se predomislio i odabrao drugu devojčicu. Koliko je sve oko mature postalo komercijalizovano. Mi nismo imali pratnju dečaka, mene je tata dovezao u restoran - pisalo je u postu na pomenutoj društvenoj mreži.

Ćerka moje drugarice ostala bez muške pratnje za matursko veče, naime dečak se predomislio i odabrao drugu devojčicu. Koliko je sve oko mature postalo komercijalizovano. Mi nismo imali pratnju dečaka, mene je tata dovezao u restoran. — Svetlana Vukasović (@Cekiron) June 20, 2022

Komnetari su, naravno, planuli.

"U moje vreme nije bilo pratnje ni na velikoj maturi... Jbg, valjda je poenta napraviti što veći pritisak kukavnoj deci... Neka se što pre počnu traumirati, da se navikavaju... Oj, živote, 'ladan pekarski krompiru!", "Taj pritisak najviše prave mamike na vajber grupama", pisali su oni iz vremena kada se matursko veče proslavljalo u holu škole, pa potrebe za pratnjom nije ni bilo.

Mogli su da se proberu i zagovrnici amerikanizacije naše dece.

"Poenta je koliko je sve to po ugledu na američke filmove. A u tim godinama želiš da se uklopiš.. Tužno".

Ali bilo je i onih trezvenih komentatora koji su shvatili da je poenta da jedan džentlmen može da ima i više od jedne pratilje, tako da je veoma bezobrazno i bezobzirno bilo izigrati drugaricu sa kojom je prevashodno bio dogovoren ulazak u svečanu salu.

"Pa valjda može jedan dečak da vodi dve devojčice, ne vidim problem, bar je moj sin tako", "Ćerka i drugarica su ušle sa jednim dečkom. Sve zavisi od broja dečaka i devojčica u odeljenju", "Na mojoj maturi je bilo pratnje. I moj sin je sada na maloj maturi imao drugaricu sa kojom je išao pod ruku i meni je to lepo. Ceo taj prizor kada donesu cveće svojim pratiljama, onako lepi i sređeni mi je lep. To što je neki mamlaz ispalio devojku, to je njegovo nevaspitanje", "Te likuše što ga je nagovorila treba se plašiti, na šta će sve ta da bude spremna u životu kada na startu radi ovakve stvari! Devojčica se na vreme spasila bede, mogla je i da se zaljubi u tu krpu pa da baš pati. Neka je isprate roditelji, braća, sestre, nema bolje pratnje!", pisali su ljudi između ostalog.

Bilo kako bilo, devojka je ostala bez partnera za ovo važno veče u njenom životu, ali se nadamo i da je našla drugog koji će biti i bolji. Ipak, valjda će taj momak naučiti lekciju, pa kasnije u životu neće ponoviti istu grešku.

