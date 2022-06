DA LI STE PROBALI ČIJA LIMUNADU: Napitak koji daje energiju, čisti od toksina i SKIDA KILOGRAME (RECEPT)

Naziva se još i energetska bomba, jer će vaše telo nakon jedne čaše osetiti talas snage, dok će toksini postepeno nestajati iz organizma.

U poslednje vreme na semenke obraćaju pažnju ne samo pristalice zdrave ishrane već i oni koji žele da izgube kilograme. Dodavanjem čija semenki i malo limuna u vodu dobićete zdrav i niskokaloričan napitak koji će vam pomoći u mršavljenju i poboljšati opšte zdravstveno stanje organizma. Pije se jedna čaša dnevno, najbolje ujutru pre doručka.

Limun

Limun je pravo zlato među voćem - osim što je najveći izvor vitamina C on je i savršen za detoksikaciju organizma! Sadrži etarska ulja, pektin, celulozu, provitamin A, neke vitamine B grupe i mineralne materije. Vitamin C je važan za proizvodnju kolagena, pomaže apsorpciji gvožđa iz biljne hrane. Dovoljan unos ovog vitamina sprečava stvaranje žučnog kamenca. Delovanje limuna: smanjuje nadutost, uklanja toksine, sadrži flavonoide koji uklanjaju masnoće iz krvi, niskokaloričan je, zbog alkalnih svojstava limuna hrana se brže vari, smanjuje osećaj gladi.

Čija semenke

Čija semenke su poznate kao seme zdravlje jer vraćaju telu snagu i jačaju imunitet. Međutim, jedno od najvažnijih dejstava ima je to što ubrzavaju metabolizam i pomažu pri skidanju viška kilograma. Tokom varenja postaju teksture poput želatina. Ovaj proces pretvaranja u stanje želea nastaje zbog visokog sadržaja rastvorljivih vlakana u semenkama. Vlakna omogućavaju čija semenkama da na prirodan način čiste creva. Ove semenke su prebogate omega 3 kiselinama, a idealne su za sve koji žele da se hrane zdravo, jer ne sadrže gluten. Delovanje čija semenki: eliminišu toksine i regulišu funkciju creva zbog visokog sadržaja vlakana, smanjuju nadutost, podstiču rad probave, daju osećaj sitosti.

Sastojci: 1 šolja vode 1 isceđen limun 1 kašičica meda 1 kašičica čija semenki Priprema: 1. Sve sastojke promešajte i ostavite da odstoje u čaši 10 minuta. 2. Nakon toga slobodno se prepustite uživanju u prirodnom energetskom napitku!

