PRAVITE OPASNU GREŠKU AKO U VODU ULAZITE NEPRIPREMLJENI: Kardiolog Tasić UPOZORAVA na kobne posledice!

Svakog leta svedoci smo slučajeva kada se ljudi utope odmah po ulasku u vodu jer im se sloši, ili se to desi čim izađu iz vode

Najčešći uzroci toga su, kako je rekao kardiolog dr Nebojša Tasić u Jutarnjem programu na TV Prva, problemi vezani za kardiovaskularni sistem, srce i krvne sudove.

"Situacija uopšte nije bezazlena ni naivna, ali se ponavlja iz godine u godinu. Leto je, voda je vrlo primamljiva, ljudi vole da se kupaju, to je normalno, ali retko ko poštuje ono što je najvažnije, a to je postepen ulazak u vodu, priprema, malo da se telo navikne na temperaturu vode", kaže kardiolog.

On ističe da su situacije kada ljudi umru, odnosno udave se, dobiju infarkt ili šlog u hladnoj vodi ekstremne, ali se znaci upozorenja često javljaju.

"Nisu retke situacije kada se ljudi požale lekaru da kada su ušli u hladnu vodu da su doživeli naglu drhtavicu, groznicu, nakon toga da su imali aritmiju, da im se zavrtelo, da su izašli pa su spaseni. To je neka vrsta upozorenja. Ono što je problem je da nagli ulazak u hladnu vodu može da dovede s jedne strane, što ljudi znaju, do spazma krvnih sudova, to je prva reakcija tela. Znači, u početku dolazi do ubrzanog, a kasnije i do usporenog srčanog rada kao posledice kupanja u hladnoj vodi".

Dr Tasić ističe da je veoma opasno ući u hladnu vodu kada je napolju vruće, a posebno ako ste se pre toga sunčali jer dolazi do širenja krvnih sudova. "Nagli ulazak u vodu nije jedini potez koji ljude dovodi u opasnost", kaže kardiolog i dodaje: "Ljudi ulaze nepripremljeni u vodu ne samo u smislu da pre toga treba malo da se pokvase vodom, nego ulaze posle obilnog obroka, zalivenog alkoholom, pivom..."

Savet kardiologa je da u vrelim letnjim danima izbegavate alkohol i teške, obilne obroke. "Voda, čajevi su najzdraviji napici, voda je možda najbolji izbor u ovoj situaciji. Ako neko baš želi da pije alkohol neka ga ostavi za veče, kada malo padne temperatura i ne uskačete u vodu nakon toga. Leto je stvoreno za salate, laganiju ishranu, ribu, da želudac ne opreterćujete jer su vrućine same po sebi opasne", poručio je doktor, dodajući da savetuje svima, a posebno hroničnim bolesnicima da pre odlaska na letovanje odu na lekarski pregled.

