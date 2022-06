RODILA DECU BESKUĆNIKU KOG JE SRELA ISPRED RADNJE: Neobična ljubavna priča osvojila mreže, dokazuje da je u ŽIVOTU sve moguće

Devojka je osnovala porodicu sa beskućnikom kog je upoznala ispred prodavnice, što je u eri aplikacija za upoznavanje, postalo kranje neobično.

foto: Printscreen/TikTok

Naime, Džasmin ili po srpski Jasmin Grogan, je izlazila iz super marketa, a beskućnik se ponudio da joj pomogne da nosi kese.

Ona mu je ponudila novac, ali je čovek odbio i pitao je da joj pomogne sa nošenjem.

Jasmin i Mekoli Marči su se smuvali i pošto je Mekoli "stavio nove zube i obrijao bradu", oni su se na kraju venčali i dobili dvoje decew. Njihova ljubavna priča je postala hit na društvenim mrežama, pogotovo na TikToku.

- Jednog dana srela sam beskućnika ispored radnje. Ponudila sam mu novac, ali on nije hteo da prihvati. Ušla sam u supermarket po namirnice, ali nisam mogla da prestanem da mislim na njega. Izašla sam napolje i pitala ga da li mogu ipak da mu pomognem nekako, ali je rekao da ne. Pitao me je da li meni treba pomoć oko nošenja cegera do taksija koji me je čekao. Rekla sam "da". Pitala sam ga da li želi da mu donesem nešto za jelo. Bilo mu je nelagodno, ali je ipak odgovorio potvrdno, pa smo izašli zajedno na večeru - ispričala je Jasmin za "Daily Star".

foto: Printscreen/TikTok

Tvrdi da su dugo razgovarali o njegovom životu. Jasmina je odlučila da mu kupi mobilni telefon kako bi ostali u kontaktu.

Zahvalan što mu je Jasmina pokazala takvu velikodušnost, Mekoli joj je napisao poruku: "Ulepšali ste mi dan, hvala Vam puno na svemu, neverovatni ste. Ne mogu da prestanem da mislim na Vas". Ona mu je odgovorila: "Ne moraš da se zahvaljuješ, ni ja tebe ne mogu da izbacim iz glave". Potom ga je Jasmin pitala da li može da ga odvede na ručak. Izašli su zajedno ponovo, a nakon ručka su završili kod nje.

foto: Printscreen/TikTok

- Donela sam mu novu odeću i rekla mu da može da prenoći, ali je na kraju ostao mnogo duže od jedne noći. Odmah smo se zaljubili. Znala sam da je on pravi muškarac za mene. Bio je tako dobar i fin - kaže Jasmin.

- Kupila sam mu novu odeću, sredio je zube i obrijao se i našaoa veoma dobar posao. Nismo se odvajali od tada - rekla je ona.

1 / 3 Foto: Printscreen/TikTok

Oni su svoju priču podelili na TikToku, dobil mnogo pozitivnih komentara i podršku.

"Prelepo", "Ti si pravi anđeo, oboje ste divni i zaslužujete jedno drugo", "Plačem" su samo neki od divnih komentara koje je ovaj par dovbio. Oni su se verili, zatim venčali i dobili dvoje dece.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:36 MAJKE I SNAJKE KARAVAN Vranjanci jedva čekali da probaju Rašine specijalitete