DANIJELA IMALA PROBLEMA U KREVETU, PA MORALA NA PODMLAĐIVANJE INTIMNE ZONE: Majka 5 dece tvrdi da se preporodila! S*ks nam je VRH

S petoro male dece i poslom, Danijela Lojd je rekla kako joj je teško da pronađe vreme za intimne odnose sa svojim suprugom. Manekenka dodaje kako ona i njen suprug moraju da primenjuju strategiju "kad god i gde god".

- Moraš zgrabiti svaku priliku! U dugotrajnoj vezi, seks pomaže da se održi ta iskra živom i sprečava da stvari postanu dosadne - rekla je Danijela koja ima petoro dece, troje iz prošlog braka i dvoje iz sadašnjeg.

foto: Printscreen/Instagram

Nakon sedam godina zajedno, njena veza s Majklom je pikantnija nego ikad.

- Kada ste zauzeti životima, seks je jedan od najboljih načina da se povežete jedno s drugim, pokažete da ste još uvek zaljubljeni i da još imate strast u svojoj vezi - govori i dodaje da je zdravo imati seks svake nedelje iako ponekad ni ona to ne uspe.

- Ali, važno je da se potrudite da to vreme provedete zajedno, inače veza može oslabiti - savetuje.

Ako imate decu onda morate biti spontani smatra manekenka. Otkrila je i kako su ona i suprug najbolji prijatelji.

- Gotovo kao da možemo čitati misli jedno drugome i očito to stvarno pomaže u spavaćoj sobi - kaže i dodaje kako više voli neplanirani seks.

foto: Printscreen/Instagram

- Ponekad je lepo uzeti vreme, obući se u lep donji veš i imati dugotrajan, strastven seks, ali obično smatram da što više planiranja ide u to, veća je verovatnoća da ćete na kraju doživeti razočaranje - smatra Danijela koja se podvrgnula operaciji vaginoplastike - laserskog pomlađivanja vagine nakon godina inkontinencije.

- Seks nam je postao puno bolji. Operacija se definitivno isplatila - rekla je i dodala kako seks s godinama postaje bolji.

- Kako starite, znate što vam je činiti, šta volite i, ako ste dugo s nekim, šta voli i vaš partner. Ako ste u skladu jedno s drugim, kao što smo Majkl i ja, to je uvek recept za odličan seks - otkrila je.

Rekla je i kako treba biti otvoren oko seksualnih tema i da se toga ne treba stideti.

- Uvek ću biti iskrena u vezi s tim - sigurno se ne sramotim uživanja u seksu. Takođe, rado ću pričati sa svojom decom o toj temi kada za to dođe vreme, a pogotovo o pristanku jer je to toliko važno u seksu - zaključila je manekenka, a prenosi The Sun.

foto: Printscreen/Instagram

