TOP 5 SUPER TRIKOVA ZA OTČEPLJIVANJE ODVODA: Uz ove savete moći ćete sami da otpušte sudoperu, brzo i jednostavno!

Najstariji i većini poznati trik je da u začepljeni odvod sipate proključalu vodu i pričekate par minuta i da ponovite postupak još dva do tri puta. Drugi trikovi uključuju vešalicu, sodu bikarbonu i usisivač.

Ovde je pet odličnih trikova koji će vam pomoći da oslobodite začepljene odvode bez puno muke i troškova i bez pomoći majstora.

Sa žičanom vešalicom odnosno ofingerom

Ovo je jednostavna metoda, a zapravo vrlo delotvorna. Žrtvujte jedan žičani ofinger za odeću i izravnajte je najviše što možete. Kada ste dobili donekle ravnu žicu, na jednom kraju napravite malu udicu - tako što ćete je saviti.

Ugurajte ravni deo u odvod i počnite da "vrtite"' žicu pomoću dela koji ste presavili (pogledajte kako u videu).

Nećete verovati šta je sve moguće izvući na taj način. Kada zaključite da ste dosta toga izvadili, operite žicu (i sačuvajte za drugi put) i u odvod pustite vruću vodu.

I vruća voda pomaže

Zagrejte vodu do ključanja i polako je sipajte u odvod. Ponovite to dva do tri puta sa razmakom od nekoliko sekundi. Ova metoda često pomogne, posebno ako je odvod začepljen zbog nagomilanih masnih naslaga.

Usisajte problem

Ako imate usisavač za suvo i mokro usisavanje, to vas može spasiti od nakupljanja prljave vode u sudoperi, kadi ili umivaoniku. Namestite ga na opciju mokrog usisavanja pa napravite svojevrsni prsten koji će sprečiti da se pritisak izgubi kroz procepe.

To možete napraviti npr. od komada gume. Stavite taj prsten na odvod, na njega pritisnite cev usisavača i uključite ga na najjače. Hoće li ovaj trik uspeti ili ne zavisi od toga koliko je i kako odvod začepljen, ali vredi pokušati.

Soda bikarbona i so

Pomešajte pola šolje kuhinjske soli i pola šoljice soda bikarbone. Tu smesu uspite u začepljeni odvod, ostavite 10 do 20 minuta pa sipajte vruću vodu.

So, soda bikarbona i vruća voda će proizvesti hemijsku reakciju koja bi trebalo da reši problem.

Soda bikarbona i sirće

Za ovaj super trik potrebni su vam samo soda bikarbona i sirće. Najpre u odvod stavite nekoliko kašika sode bikarbone, a potom sipajte malo sirćeta. Odmah ćete videti reakciju. Na kraju isperite toplom vodom.

Neki ljudi savetuju da se soda i sirće nakon što se zapene ostave oko sat vremena u odvodu ili čak preko noći.

