MOJ DEČKO JE JAKO LOŠ, IMA SAMO 28 I NE MOŽE DA DOBIJE ER*KCIJU! Devojka ludi zbog nedostatka s*ksa: Probali su sve, ali neuspešno

Seks je jako važan deo veze svakog para i iako ponekada može da izgleda kao da nam seks nije sastavni deo odnosa, većina veza izumre u nedostatku istog.

Nemanje seksa može dovesti do brojnih problema, među kojima se nalazi i problem sa samopouzdanjem za oba partnera, ali i do gubitika intersovanje. Upravo to se dešava jednoj mlađoj devojci koja se požalila zbog nedostatka odnosa sa partnerom.

- Volim svog dečka, ali naš seksualni život je užasan. On ili ne može postići erekciju ili ne može postići orgazam. Šta radim pogrešno? Ja sam žena od 25 godina, a moj dečko ima 28. Zajedno smo dve godine - napisala je jedna devojka za The Sun i dodala:

- Zafrkavao se, izgubio je erekciju i umesto toga mi je dao oralni seks. Od tada smo pokušali različite stvari i imali smo seks samo tri puta. Ali to se odugovlači, onda za njega nema orgazma i za mene je manje nego uzbudljivo. Ima li još nekog ili je to stvar moje tehnike? Možda ga ja ne uzbuđujem – nastavila je.

- Malo je verovatno da će ovo biti jedan od vaših predloga. Ovo je slučaj anksioznosti u pogledu performansi. Možda je neiskusan i kada mu erekcija ne uspe, brine se i to se dešava iznova i iznova. Možete mu pomoći tako što ćete mu izgraditi samopouzdanje, reći mu koliko je seksi i dodirivanjem i ljubljenjem vidite šta je dobro za njega - odgovorila je Deidre.

