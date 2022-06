MUŽA VARA SA DETETOM I UŽIVA! On je generacija njenih ćerki, ali ne može da mu odoli zbog izgleda, pa se pita: Šta da radim?

Svaki brak sa vremena na vreme uđe u krizni period, a to dovodi i do manjka poverenja i nedostatka seksualnih odnosa sa supružnikom. Mnogi parovi u toj fazi nađu se pred ivicom pucanje jer jedno od njih, ili čak oboje, uđu u aferu.

Jedna žena otkrila je da je ušla u vezu sa momkom koji je generacija njenih maloletnih ćerki, iako je još uvek u braku koji traje već 18 godina.

foto: Shutterstock

Kaže da je njen muž odličan otac, ali s obzirom na to da njihove ćerke u poslednje vreme ne provode mnogo vremena kod kuće, oseća se kao da je zaglavila sa njim:

- Ne obraća pažnju na svoj izgled, previše pije i nikada ne želi ništa da radi u društvu drugih ljudi. Nikada me ne vodi nigde. Smeta mu kada pozovem prijatelje na druženje jer onda može ne gledam sport na televiziji.

Osim toga, ni njihov seksualni život nije dobar. Imaju seks samo jednom u dve nedelje, subotom, a kad se završi, on samo zaspi pored nje. Nedavno se pored njih doselila nova porodica sa 19-godišnjim sinom koji izgleda veoma dobro.

- Dečak ima lepo telo i podseća me na mog muža kada je bio mlađi. Jednog dana je ostao zaključan ispred svoje kuće i pitao me da li može da se istušira ​​kod mene, na šta sam pristala. Donela sam mu peškir i stajao je go, okrenuo se prema meni i poljubila sam ga.

foto: Profimedia

Priznao joj je da mu se dopada od prvog dana i vrlo brzo su završili u krevetu. Od tada se viđaju svaki dan. Njen muž radi do kasno, a ćerke nikada nisu kod kuće, tako da nije zabrinuta da li će je neko uhvatiti u krevetu sa detetom. Kaže da je srećna, ali ne zna šta dalje.

Deidra ju je ovako posavetovala:

- Ako se ovo nastavi, nema srećnog kraja. Možete li da zamislite šta će reći vaše ćerke? Ili vaš muž? Brak pun strasti i ljubavi se ne dešava sam od sebe, morate da radite na tome. aferu. Recite svom mužu da ste nesrećni i poradite na svojoj vezi.

(Kurir.rs)

