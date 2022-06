ODABIR ONE PRAVE ČESTO ZADAJE GLAVOBOLJU: Kako do slatke i lepe lubenice? Poslužite se ovim TRIKOVIMA i nikada nećete POGREŠITI!

Vreli letnji dani zahtevaju veliki unos tečnosti, ali i vitamina i minerala kako bismo ostali hidrirani. Lubenica je čest izbor za hidrataciju tokom sparnih dana, ali je neretko teško "naći onu pravu". Izbor slatke i sočne lubenice nekad je prava muka, pa se zato poslužite sa ova tri odlična trika, i nikada više nećete pogrešiti u odabiru!

foto: Profimedia

1. Potražite žućkastu mrlju na površini lubenice

Ako ste ikada zapazili da lubenica na svojoj površini ima žutu "mrlju" i pomislili da je kvarna, prevarili ste se! To je dobar znak, jer označava mesto na kojoj je ista ležala na zemlji tokom dozrevanja. Najzrelije lubenice imaju žućkastu mrlju i one su najslađe, dok one bele boje ili svetlo zelene boje treba izbegavati jer su ubrane pre nego što su bile zrele i vrlo često su kisele.

foto: Profimedia

2. Obratite pažnju na peteljku

Drugi jako važan faktor u odabiru slatke lubenice je boja peteljke. Kod sveže lubenice je peteljka zelena, a na onima koje stoje već duže vreme je pomalo suva i žućkasta.

foto: Kurir televizija

3. Zvuk je presudan

Poslednji korak je test "kucanjem". Lupnite po lubenici i obratite pažnju na zvuk – ako "zvoni" i čini vam se da malo odjekuje, gotovo je sigurno da je lubenica zrela i slatka.

foto: Profimedia

