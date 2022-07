PREPOZNALA SAM NJEGOV PALAC NA STORIJU DRUGE DEVOJKE! Prevara ga koštala veze sa njima: Saznala sam da su zajedno 2,5 godine!

TikTokerka Džeda je na svom profilu podelila kako je otkrila da je njen dečko vara. Džedi je bila potrebna samo jedan Instagram stori da bi razotkrila njegovu prevaru.

Džeda je na snimku rekla da je odmah prepoznala dečkov palac na storiju druge devojke i postala sumnjičava, prenosi Miror. Onda je videla obrok na slici i bila sigurna da je to on, jer to obično naručuje za doručak. Čim je prikupila dovoljno informacija, suočila se s njim i brzo ga napustila, iako je tvrdio da nema pojma o čemu priča. Ubrzo je njen video sakupio preko 370.000 pregleda i hiljade lajkova i komentara.

- Kada uhvatite svog dečka kako vas vara sa slikom narudžbe za doručak i palcem iz priče druge devojke na Instagramu - napisala je ona na snimku.

Naravno, ubrzo nakon objave mnogi su počeli da postavljaju pitanja, a ona je podelila dodatne detalje priče.

- Da li je devojka bila zajednička prijateljica? - upitao je jedan pratilac. Džeda je brzo odgovorio i potvrdila da nije i da devojka ne želi da se u to javno meša jer je želela da zadrži posao, ukratko, lagao je obe.

- Ni jedna od nas nije znala da druga postoji i svaka od nas bi dobila drugačiji izgovor kada bismo ga suočile sa slikom kada sam je kontaktirala. Ne znam da li je još uvek sa njim, ali sam odmah prekinula svaki kontakt iako je tvrdio da me nije varao. Sve se dogodilo pre nedelju dana, ali kada smo ona i ja sele i počele da razgovaramo, saznao sam da me on zapravo vara dve i po godine naše veze – objasnila je Džeda.

Ispostavilo se da Džeda nije jedina devojka kojoj se ovo dogodilo, više njenih pratilaca odgovorilo je u komentarima i podelilo slične priče.

- Prepoznala sam nogu bivšeg dečka, devojka je objavila na svom storiju kako su ležali na plaži i odmah sam znala da je to on - jedan je od komentara.

