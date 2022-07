ŽENE JE NAPALE JER MUŽU SPREMA TRI OBROKA DNEVNO! Svet potpuno izgubio konce: Domaćice iz pedesetih, SRAMOTA SI za ženski rod!

Sonali Arora (26) svoje Tiktok videe posvećuje pripremi jela i savetima kako da vam obroci ispadaju ukusnije. Htela je da promoviše svoje recepte, ali se ubrzo susrela sa užasnom stranom interneta, uvredama koje su došle potpuno bez razloga.

Naime, ona je na Tiktoku otkrila da svom mužu svakog dana sprema tri obroka i pakuje ručak za posao po svojoj želji. I čim je objavljena ova priča, žene su počele da je kritikuju jer se ponaša kao "domaćica iz pedesetih godina", uz brojne druge odvratne komentare, poput "sramota si za ženski rod", "uništavaš feminizam i oslobađanje žena", "najveći košmar je biti ponosan na ovo", "ne želim da mužu glumim majku".

Sonali o kojoj piše i "Dejli mejl" radi u IT industriji, a kako posao obavlja od kuće, lakše uklapa kuvanje sa ostalim obavezama. Napomenula je pritom da ona i njen muž dele kućne poslove.

- To nisu ljudi koji mi traže recepte, već napadaju mog muža koga i ne poznaju, nazivaju ga dvogodišnjim dečakom, optužuju za mizoginiju, a meni poručuju da sam zaostala u pedesetim godinama. Osobu koju voliš moraš da braniš, posebno kada nešto nije istinito. Moj muž je najslađi čovek pun podrške i on je najmanje mizoginistična osoba na planeti. Ako ja kuvam, on pere sudove, ja to ne pipam. Takođe, njegov posao je čišćenje kupatila i usisavanje - rekla je Sonali za koju je priprem hrane za muža ispoljavanje ljubave i nema nameru da prestane sa tom navikom:

- I dalje ću da objavljujem snimke! To zapravo pomaže ljudima i daje im ideje šta mogu da spreme jer je ponekad stvarno teško misliti o tome.

