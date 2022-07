LUBENICA ĆE VAM UZ OVAJ TAJNI SASTOJAK BITI SLATKA KAO MED: Ako ste kupili onu BEZUKUSNU, ne brinite! Ovaj trik će vas oduševiti!

Tropske temperature najavljene su i danas, a lubenica je jedna od stvari koja može da pomogne protiv vrućina. Međutim, kod kupovine lubenice najteže je odabrati najslađu.

Ipak, ne očajavajte. I ako vam se ne posreći da kući odnesete slatku lubenicu, možete dodati samo jedan sastojak koji je učiniti slatkom.

Mnogi ne bi pomislili da je ovaj trik efikasan odnosno da se baš ovaj začin "slaže" sa lubenicom čineći je još ukusnijom, preno si Mashed.

foto: Profimedia

Verovali ili ne, rešenje za slatku lubenicu je so!

Naime, so efikasno smanjuje gorčinu. Stručnjak koji se bavi poboljšanjem ukusa hrane, Bob Staki, otkrila je prilično dobru teoriju o tome zašto ovaj trik funkcioniše.

foto: Shutterstock

"Lubenica ima tri elementa ukusa, slatki, kiseli i gorki; a gorčina može da suzbije slatkoću. Kada malo soli pospete na krišku lubenice, ona će osloboditi slatkoću i suzbiti gorčinu", objasnila je.

So pritom aktivira pljuvačne žlezde čineći sve što jedete sočnijim, a to je vrlo važno pri letnjim vrućinama. Da li ste ikada primetili da vam telo više žudi za soli što se više znojite? To vas telo podseća da proverite svoje elektrolite. A "slana" sočna lubenica pomaže da organizmu obezbedite hranljive sastojke, obnovite elektrolite i održite telo hidriranim sa svakim zalogajem.

(Kurir.rs)

