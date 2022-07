NATAŠA MOŽE DA UMRE AKO SE MNOGO SMEJE: Planirala sopstvenu SAHRANU sa svega 20 godina jer jake emocije mogu da je koštaju života

Znojenje ili smeh može biti kobno za Natašu Kouts koja je "alergična" na jake emocije.

Britanka Nataša ima sindrom aktivacije mastocita - to znači da je alergična na "snažne emocije" i da bi je smeh ili tuga mogli koštati života.

Mastociti su zapravo bele krvne ćelije najpoznatije po ulozi u alergijama, a spomenuti proces dešava se kada one u telu osobe ispuštaju previše stvari u pogrešno vreme.

Za nju, promene statusa njenog tela - poput znojenja ili smejanja - može uzrokovati po život opasnu alergijsku reakciju. Nataša je toliko zabrinuta da je planirala sopstvenu sahranu kada je imala samo 20 godina.

Priznala je da čak i bezazleni noćni izlazak može završiti katastrofom.

- Kad ste u noćnom izlasku s prijateljima i padnete u anafilaktički šok samo zbog previše smeha, to će vam "ulepšati" veče - rekla je.

I to joj se i dogodilo.

- Dobro smo se smejali kad su mi jezik i grlo natekli. Jedan prijatelj je pozvao hitnu pomoć, dok mi je drugi pomogao da upotrebim lek kako bih sprečila gušenje - ispričala je.

Prijatelji su je tešili pre nego je izgubila svest i završila na intenzivnoj nezi.

- Alergična sam na jake emocije. Sve promene u statusu tela, bilo da se smejem, plačem, da sam tužna ili pod stresom, mogu da izazovu hemijsku reakciju. To se događa gotovo svaki dan i hospitalizovana sam više od 500 puta - dodaje.

Kada oseti da počinje, uznemiri se i pokušava to da potisne, inače završi s gorom reakcijom, što za nju predstavlja " začarani krug".

Objašnjavajući sindrom aktivacije mastocita, Nataša iznosi kako recimo i ubod koprive može izazvati izbočinu koja svrbi - što je uzrokovano histaminom, hemikalijom koja dolazi iz mastocita.

- U mom su jelu mastocite preosetljive. Oslobađaju previše hemikalija kao odgovor na manji napad, poput uboda koprive ili intolerancije na hranu. Moje telo to čini čak i spontano, ono otpušta hemikalije bez razloga. Tako da sam alergična na ništa i na sve, sve u isto vreme - objašnjava Nataša.

Dok je bila mlađa, često je bila bolesna i imala je čudne reakcije na različitu hranu, no pretpostavljala je da je samo "osetljiva".

No, prvo iskustvo anafilaktičkog šoka doživela je sa 18 godina.

- Bila sam na velikom javnom događaju kada sam odjednom osetila drhtavicu, vrtoglavicu i bilo mi je teško da dišem. U bolnicu su me odveli uz policijsku pratnju. Bila sam bez svesti, ali kad sam došla sebi bila sam prestravljena - rekla je.

Lekari su je uveravali da se to može dogoditi našim telima, retko, pa je pomislila da je imala reakciju kakva se događa jednom u životu. Međutim, nakon toga je imala osam reakcija u dve nedelje zbog kojih se vratila u hitnu pomoć.

- Sada se redovno nosim s ovom ozbiljnošću reakcije kod kuće - rekla je. Ali ranije bi odmah zatražila lekarsku pomoć.

Nataša je rekla da je dugo tražila "specifičan okidač".

- Da sam imala reakciju nakon što bi pojela tunu, pretpostavila bih da je riba... Mesecima sam jela samo piletinu, krompir i brokoli i postala sam neuhranjena... - otkrila je.

Njene studije i vežbanje gimnastike takođe su patili jer je prolazila kroz ono što naziva "modernom torturom".

- Nikad nisam znala šta će sledeće izazvati reakciju. Lekari su bili jednako zbunjeni kao i ja - dodaje.

Konačno, nakon dve godine, Nataši je dijagnostikovan sindrom aktivacije mastocita. Sada je na lekovima i postoji protokol za njenu zaštitu. Nataša se nedavno iselila iz roditeljskog doma i sada živi sama, ali ima ličnog asistenta pet dana u nedelji, prenosi Daily Star.

- Imam i pomoćnu tehnologiju. Ako pritisnem dugme na satu, svetla na pročelju moje kuće počnu da svetle crveno i poziva se hitna pomoć - rekla je.

Svi njeni prijatelji takođe su obučeni za njen lek, no priznaje da je njena porodica često "uplašena" jer se pitaju "koja će reakcija biti njena zadnja".

- Osećam se kao tempirana bomba - tužno je priznala.

Osim na emocije, Nataša je alergična na sprejeve za telo, proizvode za čišćenje i mirisne sveće te je osetljiva na mnoge namirnice.

- Jelo je još uvek pomalo poput ruskog ruleta - dodala je. Hrana koja joj je danas dobra mogla bi joj izazvati alergijsku reakciju sutra. Objasnila je kako je "morala da prihvati" da bi je njeno stanje moglo ubiti i rekla je da je već isplanirala svoju sahranu.

- Preuzela sam malo kontrole kad sam isplanirala svoju sahranu s 20 godina - rekla je i dodala kako zna da to nije normalno.

Takođe ima uputstva o bolnici o situacijama u kojima želi ili ne želi lečenje, tako da njena porodica "neće morati da donosi te grozne odluke".

- Budući da sam sportiskinja, perfekcionista sam, čak i kad umrem, želim da sve bude kako treba - rekla je.

Nataša kaže da joj je gimnastika spasila život, ne samo fizički, već i psihički.

- Mogu da odem u teretanu i da se usresredim na to - kaže ona.

Međutim, ponekad njeno stanje dovede do toga da ne oseća ruke ili noge, a svaka rana može izazvati reakciju.

- Teško sam oštetila koleno 2019. i pala sam u anafilaksiju - rekla je.

Znojenje j takođe može naterati da reaguje, no kaže kako živi s ovim toliko dugo da zna koliko daleko može da ide.

Isto je i sa smehom - ne događa se toliko često sada kada bolje poznaje sebe i svoje stanje te može da oseti kada treba da se smiri.

Nataša priznaje da ponekad izbegava neke društvene situacije.

- Unapred proučavam jelovnike, uzimam dodatne lekove i nadam se najboljem - priznaje.

Mora da zna gde je najbliža bolnica, mora da ima svoj plan nege i dovoljno lekova. Takođe ide samo na odmor u Ujedinjeno Kraljevstvo jer u avionu "neću dobro proći".

Nataša nije srećna zbog svega, i volela bi da pronađe lek.

- Mogu se nositi sa svime, ali dopušteno mi je da imam loše dane. Nema smisla pretvarati se da je to u redu jer meni to nije u redu. Da mogu da pucnem prstima i budem izlečena, učinila bih to istog trenutka. Održavanje sebe na životu je posao s punim radnim vremenom - priznaje.

(Kurir.rs)

