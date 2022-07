ZBOG BIZARNOG TVITA SE PREVRĆE ŽELUDAC CELOJ SRBIJI! Svi poludeli zbog poteza jedne majke: Mama uzla bebisiterku, a onda...

U današnje doba modernih i jakih žena kojima su dostupne osnovne, master i doktorske studije i koje čekaju velike visine u karijeri, često se nameće pitanje majčinstva.

Žene se danas trude da na što uspešniji način balansiraju između sređene kuće, zadovoljne porodice i rezultata na poslu kakvi ispunjavaju njihove aspiracija, a osim što imaju posla preko glave, najtužnije je što će žena ženi piti najveći neprijatelj i osuditi je ako kojim slučajem reši da ne igra po pravilima.

Baš to je postalo glavna tema nove rasprave na tviteru.

- Školska, doktor nekih nauka, uzela bebisiterku, beba 4 meseca i vratila se na posao i kaže "nisam se ja školovala da sedim kući i menjam pelene". Bog s tobom ženo, pa nisi se valjda školovala ni za to da ti drugi čuvaju decu. Valjda je dete važnije od posla. Ima, nije do para - glasio je tvit "osude" upućen ženi koja je odlučila da nastavi da gradi karijeru kojoj je posvetila veći deo života i radila na njoj obrazujući se i stigavši čak do doktorata

Ovaj tvit koji je namenjen da ponizi dotičnu ženu sa titulom doktora nauke ubrzo je naišao na osudu.

- Ono kad je Slavica kojoj je svaki drugi tvit kako mrzi da radi u čudu da neko drugi ima karijeru i voli svoj posao, a pride i pljucne na tuđe roditeljstvo i doktorat. Poješće te tolika zloba Slavice- glasio je jedan komentar, dok ni drugi nisu bili ništa neutralniji.

"Svi sve znaju. Što ga je onda rodila ako nije u stanju da brine o njemu dok je potrebno detetu. Naravno, i otac i majka. Ko ne može da brine, ne treba ni da razmišlja o deci", "Meni su još gori ovi sto kažu da daju dete u vrtić da se socijalizuje. Dete treba da raste u porodici, da ga čuvaju roditelji, babe, dede, tetke, komšinice…da se budi prirodno", "Propušta najlepše trenutke materinstva. Kakav li će odnos imati prema detetu? Biće joj teret uvek ako joj je ovakav stav", pisali su zagovornici teorije "žena je za kuću i šporet", ali, srećom, bilo je i koji su podržali želju žene da ne odustaje od snova i da dobrom organizacijom sve može da se uskladi, te da detetu ništa neće faliti ako deo dana provede sa dadiljom, kao i da njena ljubav prema detetu nije manja ako mu ne posveti svaki trenutak u toku dana.

"Kako ne može da brine? Lepo piše da se organizirala. Šta vas boli k***c koliko vremena ko provodi sa svojim detetom ako je dete zbrinuto i nije ni vama ni državi na teretu? Je l' očevima menadžerima isto solite pamet što ne idu ranije kući da se povezuju s detetom?", "Nadam se da ste ironični", "Aman hoćete li prestati da računate da li je žena ostala domaćica da rađa i čuva decu ili je odlučila posle 2,3,4,5,7,9 meseci da se vrati na posao? Bukvalno, je l' moguće da u 21. veku žena ne može da napravi odluku u vezi sa poslom i roditeljstvom i da joj neko o tome ne s**e?", bili su neki od odgovara na "rafalnu paljbu" po "ženama karijeristima".

(Kurir.rs)

