UMIRALA JE IZNUTRA! BILA JE DIVNA, ALI PSIHOTIČNA: Roditelji podelili ćerkinu potresnu priču i sve upozorili na podmuklu BOLEST!

Medlin Bilings je umrla od anoreksije, a kako kažu njeni roditelji, ona se izgladnjivala pola života. Njeni roditelji su gostovali na američkoj tv stanici i podelili užasne stvari kroz koje je prolazila njihova ćerka tokom ove bolesti. Imala je samo 23 godine.

foto: Printscreen/Facebook

Medlin Bilings iz Denvera (Kolorado) preminula je u snu 30. decembra 2021, nakon što se godinama borila sa poremećajem u ishrani. Sada su njeni roditelji, Nik i Liza, podelili mučne detalje njenih poslednjih dana, objašnjavajući za emisiju "Today" kako je izgledao život njihove ćerke u kandžama anoreksije.

"Bila je divna, ali i psihotična. Mislim, u razgovorima koje sam vodio sa njom poslednje nedelje njenog života, to nije bila Medi. Sve je to bila bolest", rekao je Nik (53), a prenosi britanski "Daily Mail".

Nik je objasnio da je njegova ćerka bila opsednuta oko toga da li je slučajno uzela gutljaj gaziranog soka umesto dijetalnog napitka.

foto: Printscreen/Facebook

Otac je ispričao i da je bila opsednuta gaziranim sokovima i ostalim napicima i da je satima pričao sa njom o tome, a majka Lisa (54) je dodala da je Medi bila svesna rizika bolesti, ali da su "okrutni i kritični glasovi" iz "poremećaja ishrane uvek vratili da je progone".

Roditelji su rekli da su prvi put primetili da nešto nije u redu sa Madi kada je imala 13 godina.

"Otišla je na put u Francusku sa bakom i dedom gde je upoznala drugu tinejdžerku koja je patila od poremećaja u ishrani. Ta devojka je ostavila utisak na nju", rekli su njeni roditelji, pa dodali:

"Zatim je leto pre osmog razreda otišla u fudbalski kamp, a kada se vratila kući, videli smo prve razlike u svom detetu. Smršala je i nije baš ličila na sebe".

To stanje nakon posete lekara i određenih lekova je prošlo, ali se u srednjoj školi vratilo.

foto: Printscreen/Facebook

Spolja, njeni mama i tata su rekli da je Medi izgledala potpuno normalno - bila je odličan student, igrala je hokej na travi i fudbal i izgledala je zdravo. Ali, unutra je to bila svakodnevna borba. Nik se setio koliko je vreme za večeru moglo biti stresno, kada su on i Liza morali da teraju Madi da jede.

Pored poremećaja u ishrani, Medi je patila i od anksioznosti.

"Bili smo u bolnici. Bili smo je u ambulanti. Vodili smo je na terapiji. Pila je lekove. I postalo je sve gore. Znam da konvencionalno lečenje, pretpostavljam, deluje za neke, ali nije uspelo za nju", rekao je Nik.

foto: Printscreen/Facebook

Kada je pandemija počela početkom 2020. godine, njeni roditelji su rekli da se Medi žalila kako se oseća usamljeno.

Tokom poslednje godine njenog života, Liza je rekla da se Medi "mnogo razbolela", objašnjavajući da bi se često onesvestila kada bi ustala zbog tako niskog pritiska. Poslednje godine života je bila 3 puta u bolnici.

"Zaista, osećao sam se kao da naše dete umire ispred nas", priseća se Nik.

1 / 8 Foto: Printscreen/Facebook

Bila je na listi čekanja u centru za lečenje poremećaja u ishrani u Denveru u trenutku smrti.

Sada, Nik i Liza govore javno u problemima koje je imala njihova ćerka u nadi da će upozoriti druge roditelje na opasnosti od anoreksije.

"Ako imate dete i nađete met ili neku drugu drogu, alarmi se momentalno pale i vi uradite nešto. Ali ako to isto dete ne završava svoje obroke ili jede samo određene stvari, vi to prenebegnete i kažete: "Nije to tako bitno"!, zaključio je Nik.

"Ta bolest će vas ubiti. Otuđi vas, izgladni i ubije vas!"

foto: Printscreen/Facebook

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:42 ŽENA PALA NA ŠINE NJUJORŠKOG METROA Policajac se zatekao u blizini, a onda je usledila drama