OD PRETNJI SMRĆU PREKO JEZIVIH ŠKOLSKIH NASTAVNIKA DO PORODIČNIH SVAĐA: Stravične ispovesti zvezda sajta za odrasle!

Život nikada nije tako savršen kao što vas influenseri uveravaju na svojim profilima na društvenim mrežama. Uspešni OnlyFans modeli hvale se svojim novim nekretninama, luksuznim automobilima i glamuroznim odmorima. Međutim, posledice objavljivanja golišavih snimaka mogu biti razorne. Nekoliko OnlyFans modela otkrilo je u kakve su sve probleme upali zbog toga.

Neke žene koje su ostvarile veliku zaradu na OnlyFansu progovorile su o nekim manje atraktivnim stranama te platforme - od nemilosrdnog trolovanja do tragičnih posledica, piše Daily Star.

Škotlanđanka Anisa, koja zarađuje 13.000 funti mesečno na OnlyFansu žrtva je sistematskog zlostavljanja, a skoro svakodnevno je bombardovana pretnjama smrću i komentarima prepunima mržnje. Zbog toga su je morile suicidne misli. Dobijala je stravične poruke, poput "zaslužuje da umre u plinskoj komori" nakon što je otvorila profil na OnlyFansu kako bi otplatila dugove.

- Ponekad ne mogu da ustanem iz kreveta od plača. Na društvenim mrežama se ponekad može činiti da je ceo svet protiv vas - rekla je prošle godine za Daily Record.

Na meti Hejtera našla se i Boni Loket, koja je jedna od britanskih OnlyFans manekenki s najvećom zaradom od dva miliona funti godišnje.

Međutim, njen uspeh rezultirao je jezivim pretnjama smrću i bolesnim porukama u kojima joj se savetuje da oduzme sebi život.

- Puno puta sam zbog toga morala da prestanem da snimam i na kraju sam plakala i jadala se svom vereniku - kazala je.

Neke zvezde OnlyFansa bivši učitelji i kolege iz razreda još uvek progone, mada su školu davno završile. To se dogodilo Doli Simpson, koja je zajedno sa svojom sestrom bliznakinjom Dejsi potrošila 140.000 funti na plastične operacije jer su "mrzele kako su izgledale u školi".

Doli je prošla jeza kada se njen bivši učitelj pretplatio na njenu eksplicitnu stranicu.

- Pretplatio se na moj OnlyFans i rekao "oh, izrasla si u tako lepu mladu ženu". Bilo je stvarno jezivo jer me poznavao kao dete. Razgovarala sam s njim i pokušavala sam da izvučem novac od njega, a onda sam ga jednostavno ignorisala jer je bilo stvarno jezivo. Rekla sam mami, a ona mi je rekla da bi on trebao da bude u zatvoru - ispričala je za Daily Star.

OnlyFans model Jasmin Bejker na svom je Tviteru oštro iskritikovala "porodičnog prijatelja" koji je njene snimke s OnlyFansa podelio njihovim bivšim školskim kolegama.

- Neko koga sam nekada smatrala prijateljem, ali i porodičnim prijateljem, pretplatio se na moj OnlyFans i mislio je da bi bilo sjajno pokazati moje snimke svim ljudima koji me poznaju u mom rodnom gradu... Koliko nisko moraš da padneš? Takođe, ako me pratiš ovde, je** se. Iskreno, sada si na spisku za odstrel moje porodice - napisala je.

Mama prozvana najpoznatijom britanskom svingericom, Vista Vajf, iz Linkolnšira, izgubila je jednu od svojih najstarijih prijateljica nakon što je odlučila da napravi karijeru od sadržaja s oznakom X.

- Moja najbolja prijateljica, koju poznajem od svoje pete godine, odlučila je da prestane da razgovara sa mnom. Jako mi je teško zbog toga. Bila sam spremna na zlobne komentare stranaca, ali ne na to - rekla je za Daily Star.

OnlyFans zvezda, Skarlet Džons, otkrila je da su je se roditelji odrekli nakon što su saznali da snima 18+ fotografije i videe.

- Moji roditelji su katolici i bili su jako šokirani kad su saznali i nisu dobro reagovali. Nisu hteli da me vide, niti da razgovaraju sa mnom više od pola godine. Doslovno su me blokirali iz svojih života, što je suludo - rekla je.

Medicinska sestra koja je radila na odeljenju intenzivne nege, Eli Re, ima troje dece i želela je da im omogući bolji život. Međutim, izgubila je posao kad su u bolnici u kojoj je radila saznali da objavljuje golišave sadržaje na stranici za odrasle.

