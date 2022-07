NEĆETE VEROVATI ZBOG ČEGA SU SVI POČELI DA SOLE LUBENICU! Pogledajte kakvo ČUDO čini OVAJ novi TRIK od omiljenog letnjeg VOĆA!

Jedna od najčešće korišćenih začina u kuhinji je definitivno so. Neretko se stavlja u čorbe, na meso, pa i povrće, ali ono što je novi hit jeste neobično kombinovanje namirnica sa začinima, pa tako ako želite da naglasite aromu kafe, čokolade možete da dodate so, a nedavno je ovaj začin predložen i za omiljenu letnju voćku i svi kažu da je ukus neverovatan!

Ako poželite da pojedete komad sočne lubenice, a naiđete na gorku - dodajte prstohvat soli!

Kako so može da poboljša ukus lubenice?

Iako već ima dovoljno čudnih kombinacija hrane, so i lubenicu treba da dodate na taj spisak. Naime, ako želite slađi ukus lubenice, nemojte da dodajete šećer nego so, jer je opšte poznato da so umanjuje gorčinu.

Stručnjak za hranu Barb Stejkej ima prilično dobru teoriju o tome zašto ovo funkcioniše.

- Lubenica ima tri vrste ukusa. Slatko, kiselo i gorko, a svi se nalaze u njenom mesu - rekla je Barb za HuffPost, a prenosi Blic.

Gorčina može da potisne slatki ukus lubenice zbog čega kada jednom pospete so na lubenicu, ona deluje tako da potiskuje gorčinu.

Iako bi so trebalo da učini lubenicu ukusnijom, možda se to neće svideti svima. Naravno, i korisnici Reddita su dali svoj komentar na tu temu, a neki se slažu da poboljšava ukus, dok neki smatraju da je to uništavanje lubenice.

Da li može so da poboljša ukus i drugog voća?

Nije lubenica jedino voće koje možete da posolite za bolji ukus, isto možete da učinite i sa jabukama.

So ne samo da će da im poboljša ukus, već će da spreči truljenje, a grejp je još jedno voće na kojem možete da isprobate ovaj trik.

Dakle ovaj trik je izuzetno efikasan, ali ne funkcioniše uvek, tako na primer bananama i bobičastom voću ukus može samo da se pogorša ako se doda ovaj začin.

