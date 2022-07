LUBENICU NIKAKO NE SMETE ČUVATI U FRIŽIDERU: Kad vidite zašto, radije ćete je jesti toplu

Istraživači došli do zaključka da lubenice koje stoje na sobnoj temperaturi imaju mnogo više hranljivih materija.

Kriška lubenice pravi je spas tokom letnjih vrućina jer se sastoji od 92 odsto vode. Može se jesti sveža, kao dodatak voćnoj salati, limunadi itd. Međutim, nije preporučljivo da se čuva u frižideru.

Lubenica je bogata antioksidansima kao što su likopen, beta-karoten i vitamin C, a studije su pokazale da sadrži sastojke koji poboljšavaju zdravlje srca i smanjuje upale i oksidativni stres. Pored toga, doprinosi zdravlju kose i kože i pomaže varenju.

foto: Profimedia

Mnogi od vas sigurno vole da je drže u frižideru jer je najslađa kada je hladna. Studija objavljena u "Journal of Agricultural and Food Chemistry" navodi da bi čuvanje lubenice u frižideru moglo da smanji količinu hranljivih materija koje sadrži.

Istraživanja su pokazala da lubenice koje se čuvaju na sobnoj temperaturi imaju više hranljivih materija od ohlađenih ili čak sveže ubranih. Stručnjaci su testirali nekoliko popularnih sorti lubenice u periodu od 14 dana i čuvali ih na temperaturama od 21°C, 12°C i 5°C. Rezultati tog istraživanja pokazali su da najveću nutritivnu vrednost imaju oni koji su čuvani na 21°C. Naime, nakon što se ubere, lubenica nastavlja da proizvodi neke hranljive materije. Njihovo hlađenje usporava i na kraju zaustavlja ovaj proces.

foto: Profimedia

Rok trajanja lubenice je od 14 do 21 dan, ali počinje da se kvari u frižideru već posle nedelju dana. Zbog toga je najbolje čuvati je na sobnoj temperaturi. Autor knjige Taste What You're Missing, The Passionate Eater's Guide to Why Good Food Tastes Good" Barb Staki navodi da lubenica ima tri elementa ukusa: slatko, kiselo i gorko. Gorčina u izvesnoj meri potiskuje slatkoću, a to možete zaobići dodavanjem soli u lubenicu. Naime, so će povećati njenu slatkoću.

(Kurir.rs/ Najžena)

Bonus video:

01:31 lubenica