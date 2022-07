MALE TAJNE DOMAĆICA: Ovaj trik pomaže da vam KAČKAVALJ ostane svež i do 14 DANA!

Kačkavalj i razne vrste tvrdih sireva su jedna od najčešćih namirnica u našem frižideru i obično ga kupujemo u većim pakovanjima. Ali šta kada nam se ne jede i tako ostane da stoji?

Postoji način da mu produžite rok trajanja, sačuvate ukus, izbegnete buđ i promenu boje na ivicama, i to veoma jednostavno i jeftino. Sve što treba da uradite jeste da izvadite kačkavalj iz njegove folije, položite ga u plastičnu kutiju za hranu s poklopcem (najbolje da se veličina posude podudara s veličinom komada sira) i pored stavite jednu kockicu šećera.

Povedite računa samo da se šećer i sir ne dodiruju. Sledećeg dana kada otvorite kutiju, videćete da je šećer počeo da se topi - to je zato što on upija svu vlagu i tako sprečava nastanak buđi na siru. Ovaj trik pomaže da se svežina i ukus kačkavalja savršeno očuvaju i do 14 dana.

Neke domaćice premazuju kačkavalj maslacem na isečenoj strani. Takođe, još jedan od načina za čuvanje kačkavalja u frižideru je da on bude dobro upakovan u providnu foliju ili u vakuum kesu i da količina koja se čuva bude manja, kako bi se pojela za jednu nedelju.

U slučaju da imate veću količinu kačkavalja, preporučujemo vam da ga nasečete na manje komade, da svaki komad upakujete u providnu foliju i da ga tako čuvate u frižideru.

