SRPKINJE OTKRILE KOJI SU IM NAJVEĆI KOMPLEKSI KADA TREBA DA SE SKINU NA PLAŽI: Celulit je KLASIKA, ali DRAME i zbog OVIH SITNICA

Vreli dani sa sobom nose odlazak na more ili kupanje na obližnjim plažama i bazenima, a sa nametnutnim idealnim izgledom i promocijom "letnjeg tela" dolaze i brojne nesigurnosti koje Srpkinje osete kada treba da se skinu u kupaći.

A, baš se zagledamo i svaku manu primećujemo, i veliki problem je što i ono što se možda ne vidi u večernjem izlasku ili može da se sakrije dobrim autfitom - izlazi na videlo kada našu odeću zameni bikini. I mnoge od nas, nažalost, ne mogu da se opuste na plaži - a ona je stvorena upravo za to.

Kad bi salce moglo da se istopi

- Uh, salce oko struka mi je ogroman problem. Čak i kad dovedem liniju skroz u red, tog šlaufa teško da mogu da se otarasim. I da, još jedna stvar - noćnu moru mi zadaje i to kako mi kosa izgleda kada se pokvasi, otkrila je Aleksandra (28).

I nije jedina kojoj smeta njen stomak.

- To salce mi takođe smeta, kao i onaj "donji" stomačić. Ne daj bože da popijem kafu na plaži ili pojedem neku mekiku, odmah se nadujem i raspoloženje mi toliko padne da bih mogla da odem kući istog trenutka, priznala je Željana (27).

Dlake su nepoželjne i zabranjene

Kad ne bi bilo salceta svet bi bio lepši, a kada ne bismo imale dlake na telu - svet bi bio raj. - To može da potvrdi većina žena - dlake su najgora stvar na plaži. Ne znam da li mi je gore kada se tek izdepiliram pa su neke regije pod crvenilom par dana, a otkriju se tako urasle dlake ili kada se crvenilo malo smiri ali već počnu da mi izbijaju nove dlačice. Takođe, sve ono što se inače ne primeti toliko - se vidi kao pod lupom - i stalno gledam da li su mi slučajno malo narasli brkovi, kako izgledaju dlake na licu, da li sam nešto propustila na nogama ili još gore - prstima... Ma sve je baš pakao, mislim da bih bila mirna tek kad bih otišla na kompletnu lasersku epilaciju, kroz smeh je ispričala Helena (26).

Dlake su definitivno veliki problem, iako su potpuno prirodna pojava i nije kao da možemo svake da se rešimo. - Uvek gledam da li sam se dobro izdepilirala, tako da pre polaska na plažu obavim jedan "sistematski" pregled. Takođe, nisam nešto obdarena i uvek se pitam da li su mi previše male grudi, iskreno je ispričala Ana (31).

Lista je duga

Emina (34) nam je dostavila čitav spisak svojih nesigurnosti - i sve nam je jasno. - Ruke, Celulit, stomak (tj. višak kože od trudnoće), dojke dokolenke, butine i zadnjica koje su mi na spratove bukvalno... Strije mi nisu problem, kao ni ožiljak, na to sam nekako ponosna. A, u kupaćem kada se pogledam u ogledalo izgledam kao ona balerina što se vozaš u krug na vašaru, tako sebe vidim...

Problem je što nekad ne možemo ni da pronađemo kupaći koji je ujedno udoban i u kom lepo izgledamo. - Ne volim da sedim u kupaćem zbog rolnica i zbog grudi, jer nikada ne mogu da pronađem udoban kupaći za koji znam da se ništa neće pomeriti. I dlake su mi zaista veliki problem, kao i one bubuljičice na zadnjici, mada lista može da ide do beskonačnosti, iskrena je bila Aleks (20).

Bubuljice nikada nisu dobrodošle, a posebno ne na plaži gde se od sunca i ulja još više upale. - Bubuljice mi idu na živce, kao i mladeži. Imam puno mladeža i to mi ceo život smeta, posebno kada sam bela kao sir, rekla je Teodora (35).

Postoji li rešenje?

Vera (33) je otkrila svoj recept za rešavanje ovih problema. - Nemam nesigurnosti kada idem na plažu... jer zbog svojih nesigurnosti ne idem na plažu. Ali bez šale, izuzetno mi je teško da se odvažim da odem na kupanje negde, a da nije more gde generalno imam taj "baš me briga za sve" stav.

Mada Dragana (29) ima nešto pozitivniji stav. - Shvatila sam da iz svoje kože ne mogu izaći, te jedino što mogu da uradim je da se prihvatim takva kakva jesam, jer svake godine kada gledam slike od one prethodne mislim u sebi "bolje sam izgledala tada" i to je krug koji nema kraja. Prestala sam da se zagledam i ogledam, ako mi je udobno i prijatno sa mojim drugaricama, ne interesuje me ništa više. Žene, uživajte u letu i suncu, ne traje zauvek.

