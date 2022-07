OVA ŽENA NIKOG NE VOLI SEM SEBE, HLADNA KAO ZMIJA, FUKARA... Ne prestaju uvrede na račun Oliverove udovice: Smeta im moja sreća!

Od kako je javno pokazala da je ponovo srećna i u vezi sa Igorom Jurićem, ocem tragično nastradale devojčice Tijane Jurić, Milena Ivanović Popović, nevenčana supruga pokojnog Olivera Ivanovića, trpi neviđene uvrede na društvenim mrežama.

Milena je u najnovijoj objavi navela sa čim se sve susreće.

- "Vesela, vrela udovica", "Ova žena nikog ne voli sem sebe. Hladna kao zmija", "Fukara", "Ko se sa njom uhvati neka se nada poznatom scenariju", "Starleta", "Proverila bih ja nju da nije ona možda ubica muža", "Ološ", "Kada se otarasiš muža pa počneš da živiš", "Ku*va", "Nije ni lepa, sva je izoperisana", "Profitirala na pogibiji muža"... Sve ove komentare napisale su žene. Ni jednu od tih žena nisam uvredila, izneverila, razočarala, otela joj nešto, povredila… ni jednu od njih ne poznajem, niti one poznaju mene. Zamerile su mi fotografiju u kupaćem kostimu. Zamerile su mi što posle smrti supruga ponovo volim, što sam odlučila da nastavim život, da se smejem i budem srećna. Zamerile su mi što živim po svojim pravilima koja ne zadovoljavaju njihova, ali i očekivanja dela javnosti - napisala je Milena Ivanović na Instagramu.

Milena je dodala da ono što je zapravo najviše boli u čitavoj ovoj priči jeste stanje svesti žena:

- Iskrena da budem, odavno mi ne smetaju ružni komentari i mišljenja ljudi koje ne poznajem. Znam dobro ko sam i kako živim. To mi je sasvim dovoljno. Ono što mene zapravo boli u čitavoj ovoj priči jeste stanje svesti žena u mojoj zemlji. Kako smo jedna drugoj postale najveći neprijatelji? Gde je nestala ženska solidarnost, podrška? Za kakva se prava borimo i da li se uopšte borimo? Hoćemo li se ikada izboriti za ravnopravnost o kojoj toliko govorimo, a od koje smo sve dalje i to isključivo zahvaljujući našem ponašanju. Nisu nama krivi muškarci, sistem, institucije… Same smo krive za sve što nam se dešava. Isključivo i samo mi same. Svaka od nas koja smogne snage da živi po svojim pravilima je automatski označena kao "loša" i to najviše od žena. Pa, zašto ? Nije li naša snaga u našoj slobodi da biramo…posao, partnera, prijatelje, grad…način života uopšte ? Ovaj život je jedini i jedino sigurno što imamo. Postanite svesne toga. Menjajte se. Oduprite se. Sebi i drugima. Izborite se za sebe. Jedino slobodne ste jake, a samo jake možete biti nezavisne. Samo takve možemo da menjamo svet. A, treba ga menjati. I sutra kada dođete u iskušenje da napišete neki ružan komentar, da nekoga smišljeno povredite… Zastanite, razmislite… I kada prvi put to ne uradite znaćete da ste načinili prvi korak, onaj najvažniji ka sopstvenoj slobodi i sreći - dodala je Milena.

Kurir.rs