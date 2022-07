URNIŠU JE NA INSTAGRAMU JER JE UDATA ZA DUPLO STARIJEG MILIJARDERA: Pokušava da dokaže da nije SPONZORUŠA, ali tek tad POLUDE!

Ksenija Deli ima 31 godinu, a njen suprug Osam Fati Rabahu Al-Šarif ima 67. Kada se uzme u obzir da je gospodin iz Egipta milijarder, retko ko veruje da je ovo brak iz ljubavi.

To odlično na svojoj koži oseća Ksenija, koja se svakodnevno suočava sa negativnim komentarima. "Sponzoruša" joj je maltene drugo ime, ali ona uporno pokušava da dokaže suprotno.

Mnogi su predviđali da njihov brak neće potrajati, a atraktivna brineta je sa Osamom već nekoliko godina.

Ksenija na Instagramu često objavljuje fotografije sa suprugom, kako bi dokazala da među njima postoje emocije. Ipak, nailazi na potpuno drugačiji ishod. Te fotke su zapravo još veći razlog da korisnici govore da je sponzoruša, a njen suprug "deda".

Kada je jednom na Instagramu napisala da su joj suprug i ćerka "ostvarenje svih snova", dobila je odgovor: "Dva tvoja najveća sna su tvoje dete i tvoj novac. Jednostavno je, nema ljubavi, samo novac i popularnost i ti to znaš".

Inače, Ksenija se 2015. godine pojavila u spotu Džastina Bibera "What do you mean?", a veoma je popularna na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati oko 765 hiljada ljudi, a ona ponosno pokazuje svoj lagodni život.

(Kurir.rs/Mondo)

00:14 NOVOBEOGRAĐANI KULIRALI NA TERASI PA SNIMILI BEZOBRAZLUK BEZ PREMCA: Gura ga na trotoaru pa mu još i svira?!