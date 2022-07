MOJA SVEKRVA NIJE NORMALNA! UŠLA U KUPATILO I NAPRAVILA GADOST: Pobesnela sam i ostala bez teksta, baš je glupo što je to uradila

Jedna žena se žalila na Reditu na svoju svekrvu. Nije htela da pominje imena, ali je želela da olakša svoju dušu i podeli sa ljudima frustraciju zbog svekrve.

Naime, ona je došla u kuću kod sina i snaje kad su bili odsutni i uhvatila se čišćenja njene kuće. Međutim, kada se žena vratila kući, imala je i šta da vidi.

"Stan održavamo vrlo čistim i urednim. Naše kupatilo nije bilo prljavo, ali moglo je da se očisti, verovatno je nešto kose bilo oko tuša, ormarić je bio malo prašnjav, ogledalo je trebalo obrisati, nakupilo se i malo kamenca oko slavina. Upravo sam započela novi posao, bila sam jako zauzeta i nisam imala vremena to da očistm pre nego što sam otišla", napisala je ova žena.

Sve to svekrvi očito nije promaklo, pa je odlučila da kupatilo temeljno očisti. Ženu je posebno naljutilo to što je svekrva ispraznila i kantu za smeće - i videla ono što i nije trebalo.

"Ispraznila je kantu u kojoj su bili tamponi i higijenski ulošci, ali i kondomi. Nije mi neprijatno zbog menstruacije ili činjenice da muž i ja imamo seksulni odnos, ali to su prilično intimne stvari. Malo me nervira što je preuzela da mi očisti kuću, nije bila prljava. Bez razloga je i kantu ispraznila", nastavila je žena.

U komentarima na objavu ljudi su se uvelike podelili oko toga da li je svekrva pogrešila što je počistila kupatilo.

"Znači, uradila je nešto lepo za tebe", napisao je jedan. "Ne bi uopšte trebalo da se ljutiš zbog ovoga", dodao je drugi. "Moja mama to radi stalno. Volim to", napisala je jedna osoba. "Moja svekrva je uzela prljav veš kada smo bili odsutni jednog vikenda (došla je da nahrani mačke) i vratila oprano i ispeglano", dodala je druga žena.

Drugi su podržali ženu i rekli kako svekrva nije trebalo da čisti njihov dom dok je ona odsutna.

"Moja mama to radi, ni ja to ne volim, osećam se kao da me posramljuje. Mislim da je grozno kada ljudi to rade", rekla je jedan žena. "Zašto osećaju potrebu, ne znam! Da ste hteli pomoć, tražili biste", dodala je druga.

