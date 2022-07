GREŠKE KOJE MOGU SKUPO DA KOŠTAJU: Ako ste IZGORELI NA SUNCU, da bi koža što pre zacelila nipošto NE SMETE OVO DA RADITE!

Lucifer nas baš prži, a vi niste pravilno zaštitili kožu? Sigurno ćete izgoreti na suncu!

Drugi put ćete, nadamo se, pripaziti, jer toplotni talas neće skoro proći. Ujedno treba da znate i da oštećena koža zahteva poseban tretman.

Izbegnite ove stvari, brže ćete se oporaviti:

NE NOSITE USKU ODEĆU

Opekotine moraju da se "nadišu" vazduha kako bi brže prošle i ostavile što manje posledica. Zato nikako nemojte da nosite odeću koja vas steže, može dodatno da iziritira kožu i produži oporavak, a moguće su i infekcije.

NE PRESKAČITE VODU

Konzumiranje vode leti je izuzetno važno, posebno ako vam je sunce oštetilo kožu. Opekotine su u stanju da iz svih delova tela brzo povuku vodu, što samo može dodatno da pogorša stanje, pa morate pojačati njen unos.

NE GULITE KOŽU

Ako ste preterali s boravkom na suncu, koža će, vrlo verovatno, početi da vam se ljušti. To ne izgleda lepo, ali ovaj proces ubrzava oporavak. Važno je da znate da nipošto ne smete da je gulite sami, što mnogi rade, već pustite da sama odradi ovaj posao.

NE STAVLJAJTE PUDER

Koža oštećena od sunca mora da diše, a puder za lice joj to onemogućava. Uz to, na priboru kojim ga nanosite (četkica ili bjuti blender) često se nalazi mnogo prljavštine, što povećava šanse da dođe do infekcije.

