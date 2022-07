SVEKRVA MI JE PRE VENČANJA REKLA DA ME JE VERENIK PREVARIO S BIVŠOM: Nastala je čitava zbrka, a ja sam OČAJNA povukla OVAJ POTEZ

Otkazala sam venčanje nakon što je mama mog verenika otkrila da me je varao jer je zamalo umro, iskrena je anonimna žena iz Velike Britanije. Svekrva joj je priznala da ju je varao s bivšom devojkom.

Na Redditu je napisala kako joj je slomljeno srce, objašnjavajući da joj je majka njenog verenika rekla istinu nakon što je on doživeo saobraćajnu nesreću i umalo poginuo.

- Osećam se kao užasna osoba. Trebalo je da se venčamo u maloj ceremoniji. Bila sam sa svojim verenikom šest godina, vereni smo godinu dana. To su najbolje godine mog života - napisala je devojka.

foto: Profimedia

Zatim je objasnila šta je majka njenog verenika nakon njegove nesreće uradila.

- Ona je religiozna i dok je moj verenik lebdeo između života i smrti, bila je zabrinuta za njegove grehe, pa mi je rekla da me je prevario pre otprilike dva meseca s bivšom - rekla je.

Objasnila je kako se to dogodilo zbog venčanja i stresa oko planiranja istog.

- Imao je trenutak slabosti, bilo je to samo jednom i jako je žalio zbog toga - ispričala joj je njegova mama.

Međutim, mladoženja nije umro, već se oporavio i napustio bolnicu, odlučivši da ostane s roditeljima dok mu bude bolje.

foto: Profimedia

- Sada i verenik i njegovi roditelji pričaju o tome da bismo ipak mogli da se venčamo. Osećam se užasno jer to ne želim. Naša veza je bila gotova onog trenutka kada sam saznala za prevaru. Ostala sam uz njega jer sam ga volela i još uvek ga volim i želela sam da se oseća bolje. Nisam mogla da mu slomim srce dok se oporavljao - nastavila je devojka ispovest.

Njena svekrva je rekla ženi kako je pogrešila što je otkrila neveru svog sina i da ona sada ne bi trebalo da iskoristi ono što je ona rekla u očaju, piše The Sun.

Buduća mlada vratila se na Reddit nekoliko dana kasnije kako bi iznela novosti o svojoj situaciji.

foto: Profimedia

- Počela sam tako što sam roditeljima, koji plaćaju venčanje, rekla šta se dogodilo i da otkazujem venčanje. Nadala sam se da mogu da dobijem nazad nešto od onoga što su platili, a platila bi im i ostatak štete - kaže žena. Međutim, u tom trenutku još uvek nije rekla vereniku da zna za njegovu prevaru, niti da otkazuje venčanje.

Na kraju je razgovarala i s njim.

- Rekao mi je sve ono što oni govore u očaju. Bio je glup. Nije razmišljao. Bio je pod stresom. Bio je uplašen. To nije ništa značilo. Žalio je zbog toga. Nije hteo da mi kaže jer to ništa nije značilo i nije želeo da me povredi. Trebalo bi da mu dam priliku da dokaže sebe i svoju lojalnost. Može da traži od roditelja da plate venčanje. Možemo i da odložimo venčanje na neodređeno vreme. Mogu da uzmem stan, a on će živeti s roditeljima, onoliko koliko je potrebno da mu oprostim - priča.

foto: Profimedia

Njegova mama nazvala ju je da kaže da se oseća krivom što se prvo nije savetovala sa sinom i što joj je otkrila njegovu tajnu bez njegove dozvole.

- Bila je razočarana što sam iskoristila njen trenutak panike, ali razume da sam i povređena - dodaje žena.

Niko od njih, uključujući i njene roditelje, ne veruje da je stvarno gotovo, a ni ona nema snage da se raspravlja s njima.

- Sada mi je samo potrebno malo vremena nasamo i malo mira i tišine - napominje.

foto: Shuterrstock

Korisnici Reddita brzo su stali na njenu stranu rekavši da je izbegla "metak", te da je varanje, u bilo kojoj situaciji, nedopustivo.

- Mama se bojala da će umreti, pa je pokušala da se ispovedi umesto njega. To je čudno i loše, a ona je pokušala da iskoristi njegovo iskustvo na ivici smrti kako bi manipulisala njome da mu oprosti prevaru koju čak ni sam sebi nije priznao - napisao je jedan korisnik.

- Učinio je to jer je mislio da može da se izvuče s tim. Nikada nemojte ni da razmišljate o tome da ostanete s preljubnikom. Vrlo je moguće da ovo nije bio jedini put - dodao je drugi.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

00:42 OVO NIKO NE BI PRIZNAO! Svekrva nahvalila snajku pa OTKRILA u čemu je bolja od nje