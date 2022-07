UNIŠTILA MI SVADBU, PA SAM JE NAJURILA I NIKAD JOJ NEĆU OPROSTITI! Mlada doživela PAKAO na venčanju, deveruša joj ZAGORČALA ŽIVOT!

Venčanje bi trebalo da bude jedan od najlepših događaja u životu i obično bude tako, ali se ponekad desi nezgode koje mogu da poprilično zagorčaju, a ponekad i unište taj poseban dan.

Jedna devojka je podelila svoju veoma stresnu priču na Reditu o svom venčanju.

Naime, jedna od deveruša joj je uništila venčanicu.

Mlada je nakratko izašla iz sobe, a deveruše su ostale unutra. Jedna od njih se približila venčanici kako bi je bolje pogledala, ali i uništila. Neki smatraju da je to uradila namerno.

Ona nije prestala da jeca nakon što joj je deveruša prolila crno vino po venčanici, i to neposredno pre nego je trebala da krene do oltara. Radi se o haljini koja je pripadala njenoj pokojnoj majci.

- Mama je umrla pre dve godine i silno sam želela da se udam u njenoj staroj venčanici. Pazila sam na tu haljinu kako bih je zaštitila od bilo kakvih oštećenja. Planirala sam da je nosim samo tokom ceremonije venčanja, a kasnije da se presvučem u drugu haljinu - ispričala je neimenovana devojka na Reditu.

- Dok sam bila u toj venčanici, nisam se usudila ni da jedem, ni da pijem kako je ne bih isprljala, pila sam samo vodu. Želela sam da mamina haljina bude u savršenom stanju - nastavila je.

Kaže kako su njene deveruše itekako dobro znale koliko joj ta haljina znači, čak se za venčanje pripremala u posebnoj sobi kako bi sve proteklo u redu. Ipak, kako to ide u životu, planovi su jedno, a realnost drugo.

Mlada je nakratko izašla iz te sobe, a deveruše su ostale unutra. Jedna od njih držala je čašu crnog vina u ruci i približila se venčanici kako bi je bolje pogledala. Ali, čaša joj u tom trenutku iskliznula iz ruke, a sadržaj se prolio ravno po donjem delu venčanice. Zavladala je panika.

Mlada se vratila i ostala bez teksta, a još više ju je šokirao komentar deveruše kojoj se to dogodilo.

- Rekla mi je: Pa nije to neka velika stvar, pa ionako si planirala da nosiš tu haljinu pa se i tako mogla oštetiti - prisetila se i dodala kako je u tom trenutku pukla i oterala deverušu sa svadbe.

Pokušala je da dođe do nekog hemijskog pranja na brzaka, da dođu i pogledaju haljinu, ali bila je to nemoguća misija. Na kraju je obukla haljinu koju je mislila da nosi kasnije i u njoj se udala. Sa deverušom koja joj je uništila haljinu otad nije razgovarala, ne može joj, kaže, to oprostiti.

Ostale deveruše smatraju da je preterala, jer "joj venčanicu niko nije uništio namerno". Nesrećna mlada je na Reditu zamolila druge ljude za mišljenje - da li je stvarno preterala?

Dobila je razne komentare.

"Nešto mi govori da je ta deveruša to učinila namerno. Verovatno iz ljubomore ili nečeg drugog, obzirom na njenu reakciju, nije se ni izvinila.", "Dušo, mislim da ti trebaju novi prijatelji. To nije bila nesreća. Ona je to napravila namerno, a ostali su stali na njenu stranu.", "Ko uopštee donosi čašu crnog vina dok je blizu venčanice koja još nije ni nošena na ceremoniji? Pa onda kaže to nije bila velika stvar?", prenosi The Sun.

