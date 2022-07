TOLIKO SAM S*KSI DA SU ME IZBACILI IZ PRODAVNICE! Ne mogu očima da me vide koliko sam ATRAKTIVNA, a sad se osećam baš PONIŽENO

Brazilka Lara Fereira je neprijatnu situaciju koju je doživela navodi kao samo jedan primer mnogih predrasuda s kojima se suočava samo zato što je atraktivna te tvrdi da mnogi negativno reaguju na privlačnost.

- Tako sam seksi da su me izbacili iz supermarketa, očito je ono što sam nosila nekome bilo neprikladno i uvredljivo, kaže influenserka i model, koja objavljuje seksi fotografije na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Instagram

Brazilka Lara Fereira kaže da je izbačena iz supermarketa jer je - prezgodna. Naime, nalazila se u prodavnici u Miamiju na Floridi kada ju je radnik zamolio da ode.

Lara je neprijatnu situaciju koju je doživela navela kao samo jedan primer predrasuda s kojima se suočava samo zato što je atraktivna.

- Osećala sam se poniženo, bila sam u šoku kad me vrišteći izveo iz radnje. Nisam uopšte izgledala skandalozno. Izgledam tako i u Brazilu, svakodnevno, i nikad nisam nešto slično doživela - kaže.

Lara je u to nesrećno vreme bila jedini kupac u marketu, ali ne želi da otkrije šta je imala na sebi kada su je zamolili da napusti prostor.

foto: Printscreen/Instagram

Dodaje da je prodavac pomislio je da će se šepuriti i snimati seksi fotografije u radnji.

- On me optužio za nešto što nisam učinila, za mene su to predrasude samo zato što sam zgodna - tvrdi Lara.

Snimala se i javno, ali uvek na diskretan način i da nije druge dovodila u neprijatne situacije, objasnila je irekla da je prepoznao sa Interneta.

- Znao je ko sam. Komentirao je da me poznaje sa OnlyFans-a. Šteta - završila je.

Prema Larinim riječima, ovo nije prvi put da je javno osuđuju zbog njenog izgleda i odeće. Kaže da su joj jednom, dok je nosila tanga bikini, na plaži u Brazilu prišle dve žene i pitale je je li ona ta koja objavljuje golišave fotografije.

Lara nije jedina osoba koja kaže da mnogi negativno reaguju na privlačnost, piše The Sun.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:05 MILOŠ TIMOTIJEVIĆ PROGOVORIO O SERIJI PEVAČICA Postoji jedna stvar koju svaki glumac želi PRED NJIM JE JEDAN VELIKI IZAZOV!