VIŠE OD 60 ODSTO LJUDI GLEDA PO*NOGRAFIJU NA POSLU U VREME PAUZE ZA RUČAK! Doktorka otkriva kakve POSLEDICE to može imati!

Iako vas može začuditi, istina je, ipak brojke ne lažu. Više od 60 odsto ljudi gleda pornografiju na poslu. Na to je, prema rečima doktorke, dosta uticala korona i rad od kuće, a najnovija istraživanja pokazuju da je razlika između žena i muškaraca procentualno veoma mala.

Od ljudi koji redovno gledaju filmove za odrasle, oko 65 odsto čine muškarci, dok žene čine ostatak. Ovo su rezultati istraživanja u kojem je učestvovalo 2.000 ljudi, udarni termin za gledanje pornografije je 16 časova.

Kako da objasnimo ovu pojavu, u kom trenutku gledanje pornografije prerasta u problem i šta se dešava ako poslodavci saznaju šta radite na poslu u "pauzi za ručak" otkrila je doktorka Tatjana Vlašković Jovićević, psihijatar i seksolog.

- U suštini, retko ko se bavi ovom temom, ali me podaci ne iznenađuju. Ne postoji istraživanje u kojim firmama je to rađeno, ali druga istraživanja pokazuju da ljudi za vreme posla to rade iz tri razloga: zbog zadovoljstva, radoznalosti i dosade. U pornografiji ništa nije realno kao u stvarnom životu, ali ljudi na poslu je gledaju da bi smanjili stres ili da im brže prođe vreme. Međutim, to ne treba raditi, jer može da bude kažnjivo - upozorila je dr Vlašković Jovićević.

Podsetimo na par slučja iz sveta, britanski poslanik Nil Periš povukao se u aprilu zato što je u parlamentu gledao sadržaj za odrasle na telefonu, dok je švedskom zatvorskom čuvaru smanjena plata zbog gledanja pornografskog sadržaja. Zabeležen je i slučaj inženjera australijske avio kompanije, koji je dobio otkaz jer je gledao filmove za odrasle na tabletu u vlasništvu poslodavca.

Doktorka ističe da je pornografija najopasnija za mlade ljude, decu i tinejdžere.

- Rad od kuće je uticao na to, jer ljudi za vreme pauze mogu da rade šta god hoće, a to se kasnije prenosi i na firmu. Može da se stvori zavisnost, a to nastaje kada se gleda često, više puta nedeljno ili dnevno, kada sve ostalo postaje manje bitno od toga, kada posao trpi da bi se film odgledao do kraja. Pornografija naročito nije dobra za mlade ljude, jer gledaju nešto što nije realno i misle da tako treba u starnom životu. Tada nastaje manjak samopouzdanja - objašnjava doktorka, ističući da se ljudi stide da priznaju da imaju problem.

- Ljude je sramota da pričaju o tome. Uglavnom se jave zbog anksioznosti ili depresije, a kada mi malo pročačkamo, onda shvatimo da su zavisni od pornografije. To može da bude jako opasno jer glumci izgledaju nerealno. Već imamo klijente koji sa 20 godina hoće da se operišu, jer misle da moraju da budu savršene građe i da u suprotnom neće imati uspeha u ljubavnom i seksualnom životu - ukazuje doktorka i otkriva da gledanje pornografije na poslu može ostaviti stravične posledice na muškarce:

- Istraživanja kažu da muškarci koji gledaju pornografiju, kasnije mogu da budu agresivniji prema ženama i da mogu seksualno da uznemiravaju žene, odnosno koleginice - rekla je doktorka.

