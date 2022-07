TOLIKO SAM SE UGOJILA DA ME NI MAMA NIJE PREPOZNALA: Devojka izbacila ove 2 stvari iz jelovnika i odmah doživela OGROMNU promenu!

Kori je radila kao stjuerdesa i nije imala previše vremena za sebe. Svaki dan je jela brzu hranu, pila gazirane sokove i nije se trudila da se previše "potroši", jednostavno je uživala u svojim lošim navikama. Ubrzo je došla do cifre od 95 kilograma i činjenice da je ni njena rođena majka nije prepoznala.

- Znala sam da su te navika nezdrave, ali odbijala sam to da shvatim, sve dok nisam postala neprepoznatljiva - ispričala je za "Daily Star".

Kora se nažalost seća scene kada je zamolila majku da dođe da je pokupi sa aerodroma, a žena koja ju je rodila je nije prepoznala.

- Za šest meseci sam se užasno ugojila. Mama me je ispitivala šta se događa. Bilo je grozno čuti tako nešto i to me je nateralo da već sledećeg dana promenim navike - prisetila se Kora.

Promenila je ishranu, iz jelovnika je izbacila brzu hranu i gazirana pića, a zatim se učlanila u teretanu, i za godinu dana je uspela da izgubi 30 kilograma. Sada je na zdravih 65 kilograma.

- Prvo sam se fokusirala na kardio. Kad sam stala na traku za trčanje, nisam mogla da izdržim duže od 20 sekundi.

Potom je počela da ide na časove plesa, a uporedo je i radila vežbe sa tegovima.

- Najteži deo bio je kako da steknem doslednost i odlazim u teretanu svaki dan. Bila sam oštra prema sebi. Ako sam propustila jedan dan, osećala sam krivicu. Motivaciju sam nalazila u fotografijama "tela iz snova", koje sam postavljala kao pozadinu na telefonu - pspričala je Kora.

Kad je stigla na težinu od 75 kilograma, stagnirala je i to joj je "uništilo" volju, ali posle par dana uspela je da se ubedi da je i dalje uspešna i da će se kilogrami pre ili kasnije "istopiti".

- Ipak sam uspela da skinem i tih poslednjih 10 kilograma. Važno je setiti se da to ne može postići niko drugi, samo vi i samo za sebe. Nećete ništa ostvariti budete li sedili i čekali. Fokusirajte se na ishranu, vežbajte i budite uporni - savetuje ova mlada devojka drugima koje čeka isti put.

