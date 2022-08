HTELA JE SAMO MALO DA PODIGNE KAPKE, PA PROŽIVELA NOĆNU MORU: Nedelju dana nakon odlaska kod doktora zadobila probleme sa vidom!

Šeri Budner je čitavom svetu pokazala šta može da pođe po zlu uz samo jednu naizgled bezopasnu estetsku intervenciju, posebno ukoliko je obavljaju nestručna lica.

Preduzetnica Šeri Budner (55) iz američke države Džordžija doživela je moždani udar 2014. i nakon toga smršala čak 23 kilograma. Posledice teškog oboljenja, naglo mršavljenje i godine, ostavili su traga na njenom licu, pa je u jednom trenutku kao i mnoge dame poželela da se podmladi botoksom. Kako je isticala, ranije je slične intervencije već radila na pojedinim klinikama, pa nije ni sanjala da bi bilo šta moglo da pođe po zlu posebno zato što je u pitanju tretman koji je i te kako zastupljen u čitavom svetu.

Šeri je ovog puta u želji da prištedi malo novca otišla u lokalnu banju u Džordžiji koja ne zapošljava specijalizivane lekare za intervencije tog tipa, već isključivo medicinske setre. Na tom mestu su joj ubrizgane injekcije kseomina, što je nešto slično botoksu. On se "ubacuje" u mišić na licu i to u predeo između obrva i čela, tačnije, upravo tamo gde se većini ljudi i stvaraju bore. Tretman koji traje svega 15 minuta bi trebalo da reguliše neravnine na koži u narednih 3-6 meseci.

Ulepšana, Šeri se vratila kući, ali za samo nekoliko dana joj se dogodilo neštro stravično.

Kseomin, inače, može da izazove posledice opasne po život kao što su problemi s gutanjem, disanjem i širenjem toksina po celom telu. Može izazvati i zamagljen ili dvostruki vid, spuštene kapke i slabost mišića i mnoge druge probleme. Međutim, kako je istaknuto, to se dešava kod svega 5% pacijenata, a u koje se Šari ni u najluđim snovima nije nadala da će upasti. Njoj se, osim spuštenog kapka, pojavio i promukli glas.

Šeri je bila prinuđena da punih mesec dana bude na bolovanju i lečenju kako bi pukušala da smanji neželjena dejstva. Nije mogla da vozi, niti da normalno nastavi život, a pod terapijom je bila nedeljama. Da neko drugi ne bi ponovio njen scenario, ona je na svom Fejsbuk nalogu upozorola sve ostale.

- Moj ego i ponos čine ovo veoma teškim za deljenje, ali verujem da je bitno da pokažem svoj primer kako i drugi ne bi prošli slično. Ovo nije prvi put da dobijam injekcije, ali je prvi na ovoj lokaciji. Pre 2 nedelje, sredinom maja, uradila sam proceduru male količine botoksa u blizini obrva kako bih podigla kapke. Sve je izgledalo odlično do prošlog četvrtka. Tačno nedelju dana kasnije primetila sam da imam problema sa vidom na levom oku. Petak ujutru je bio još lošiji, ne samo zbog estetike, već i zbog toga što je to uticalo na moj vid. Lekar mi je objasnio da je uobičajeno (šansa od 5%) da botoks procuri na očni kapak uzrokujući njegovo spuštanje. To nije bilo ono što sam želela da čujem. Prošlog ponedeljka sam se vratila na kontrolu kod njih i ubrizgali su mi još injekcije botoksa iznad obrva. Rečeno mi je da bi oko trebalo da počne da se otvara za 3-4 dana. I posle toliko dana još nema promene. Sada mi je rečeno da može da prođe 3-6 nedelja u mom slučaju. Dakle, ja sam jedna od tih 5% - ispričala je nesrećna žena.

Estetski hirurg je u jednom trenutku rešio da Šari ubrizga više botoksa u slepoočnicu u pokušaju da natera mišić da radi jače i podigne joj kapak.

Inače, zakoni koji se odnose na to ko može da daje botoks razlikuju se od države do države. U Gruziji, recimo, proceduru mora da obavlja isključivo licencirani medicinski stručnjak, a prema saznanjima Ameikanke, u to vreme na licu mesta nije bilo lekara.

- Zbog neželjenih efekata u vidu totalno spuštenog očnog kapka, koji sam morala selotejpom da lepim kako bih mogla da uopšte vidim, sve upozoravam na svoj slučaj. Na kraju sam dobila delimičan povraćaj novca zbog preterivanja sa botoksom i nadoknadu za tretman koji je krenuo po zlu. Međutim, vreme koje sam izgubila zbog nemogućnosti za rad i vožnje, bledi u poređenju sa tim. Posetila sam i lekara kako bih bila sigurna da sve ide nabolje. Još jedan nepotreban trošak. Novi lekar je prepisao nove antibiotske kapi i već je došlo do poboljšanja. Mrzim da ostavljam negativnu recenziju za bilo koji posao, ali ne želim da iko prolazi kroz ono što sam ja. Ako razmišljate o bilo kakvim injekcijama, posebno o podizanju obrva, klonite se CAS Med Spa u Kantonu, Džordžiji i istražite pre nego što krenete na neku novu kliniku - napisala je očajna žena.

- Gospođa mora da ode kod hirurga iz "Botced" emisije! Oni će je popraviti, ako niko drugi ne uspe! - napisali su pojedini korisnici Interneta.

