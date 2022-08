TAMPONI MOGU DA BUDU OPASNI PO ZDRAVLJE: Tačno je da se s njima žene osećaju sigurnije, ali ako OVO radite DŽABA VAM POSAO!

Brzo i jednostavno se koriste, a i nisu puno skupi, pa zato spadaju u najpopularnija ženska pomagala u vreme „onih dana“.

Tamponi, osim što upijaju krv, uspešno sprečavaju nastajanje neugodnih mirisa i zbog toga se pripadnice lepšeg pola s njima osećaju svežije i čistije, posebno leti. Ali ako se ne koristite pravilno, mogu da postanu opasani po zdravlje!

foto: Shutterstock

Ovo su najčešće greške koje žene prave s tamponima:

Perete ruke samo nakon aplikacije

Često vam se događa, posebno ako ste na poslu a imate menstruaciju, da odjurite u toalet i brzinski zamenite tampon jer vas šef zove, zvoni vam telefon, ne smete da mičete od neke mašine?

Već ste na radnom mestu pokupili brdo bakterija, a na putu do WC-a njihovu količinu samo možete da duplirate. Aplikacijom tampona unećete ih u telo. Nemojte to više da radite, pa kud puklo da puklo, pranje ruku pre zamene tampona jednako je važno kao i ono posle.

foto: Shutterstock

Ne aplicirate tampon dovoljno duboko

Ako ga nakon aplikacije makar malo osetite u telu, to znači da tampon niste smestili dovoljno duboko.

U momentu kada prođe kroz ulazni deo vagine, tampon bi trebalo u sekundi sam da se namesti. Ako nije seo na mesto, osećaćete nelagodnost – žuljaće vas. Uz to, ako je apliciran plitko, izloženiji je bakterijama.

Tampon ne menjate često

Tokom slabijeg krvarenja veliki broj žena ostavljaju tampon u telu duže nego što bi trebalo jer znaju da ne postoji opasnost od isticanja krvi.

foto: Shutterstock

Bez obzira na jačinu menstruacije, treba češće da se menja jer vlaga i toplina u telu vrlo brzo postaju savršeno mesto za razmnožavanje bakterija.

Što je duže unutra, opasnost od infekcije postaje sve veća, pa nemojte da ga ostavite unutra više od četiri sata, maksimalno šest.

Tampon stavljate za svaki slučaj

Znate da vam se bliži ciklus pa za svaki slučaj, da vas ne bi iznenadio, stavite tampon?

Ovo je velika greška jer tampon ima ulogu upijanja vlage, pa će to odmah učiniti s neophodnim vaginalnim sokovima. Isušena sluznica tada remeti vaginalnu floru i često dovodi do gljivičnog oboljenja. Ne činite to ni nakon što se završi ciklus.

Tampon ne menjate nakon obavljanja nužde ili kupanja

foto: Shutterstock

Većina žena ne menja tampon svaki put nakon što obavi nuždu, ali kad krenete u toalet uvek pomislite na ovo: končić na tamponu se tokom mokrenja pokvasi, a nakon obavljanja velike nužde može i da se zaprlja. I to i te kako može da vam na „poklon“ donese brdo bakterija.

Kurir.rs

