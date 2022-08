PONOS MU JE BIO TOLIKO MALI DA SAM SE OSEĆALA KAO DA IMAM S*KS SA TAMPONOM Žene otkrile najgora iskustva: Zaspao mi je među nogama

Žene su opisale svoja najgora seksualna iskustva, a prijavio ih je thinkcatalog.com. Kako su mogli ostati anonimni, vrlo otvoreno su govorili o toj temi, a ovo je 15 najbizarnijih slučajeva:

1. Pevušio je mom klitorisu

Mislila sam da je dečko kojeg sa kojim sam vizlazila neko vreme bio relativno normalan - do tog dana. Tokom seksa, iznenada se spustio nadole. Bilo je "Hej, imam poslasticu za tebe". Odjednom je počeo da zuji kao pčela oko mog klitorisa, pevušio je. Nije ga lizao, ni ujeo, ni usnama dodirivao. Samo je zujao. Onda je podigao glavu i rekao:

foto: Shutterstock

- A, da li ti se sviđa to mala?

Morala sam da stavim jastuk preko lica koliko je bilo smešno. Bila je to tako apsurdno smešna situacija. Nisam mogao da se nateram da ga zaustavim jer je bio tako užasno nespretan da nisam znala ni kako da počnem. Sve vreme sam razmišljala:

- Ko mu je rekao da je to dobar osećaj?

Bio je tako oduševljen sobom, kao da je to nešto najbolje što sam ikada osetila. Uopšte nisam bio impresionirana, to je zapravo bio trenutak kada sam odlučila da ga više nikada neću videti. Kasnije mi je ponudio besplatne karte za muzičke festivale i planirao zabavne vikende, ali nikada više nisam mogla da se suočim sa pevanjem klitorisu.

foto: Shutterstock

2. Zaspao je između mojih nogu

Lice mu je bilo između mojih nogu, stajalo je teško i nepomično. Prvo sam pomislio da je to neka tehnika, a onda sam shvatila da je zaspao. Pomerila sam mu glavu da ga probudim, a on mi se žalio zašto sam to uradila, zašto mu ne dam da spava.

3. Sa sobom je poneo pun kondom

Bio je to najgori seks koji sam ikada imao. Bio je moj tip fizički, ali ne baš ovakav. Pre seksa je pitao da li može da se istušira ​​kod mene. Seks je trajao samo pet minuta. Skinuo je kondom i dala sam mu peškir da se obriše. Uzela sam taj kondom i htela da ga bacim, ali me je zaustavio. Zamolio me je da mu ga vratim. Zatim ga je zavezao u čvor i stavio u džep. Nikad ga više nisam videla.

4. Nije mogao da pronađe klitoris

Pre mesec dana, momak nije mogao da pronađe moj klitoris, a onda uopšte nije mogao da me naloži. Onda je rekao:

- Ne teraj me da radim sve.

foto: Shutterstock

Nije mi preostalo ništa drugo nego da preuzmem inicijativu. Samo, bilo je jako bolno jer nije stavljao lubrikant na kondom, a ja uopšte nisam bila mokra. A onda me je pitao:

- Treba li ti uputstvo za upotrebu?

Zamislite, tako mi je rekao 46-godišnjak koji ne zna gde je klitoris. Bilo je to zaista loše iskustvo. Rekao mi je i da je "moja maca" čudna.

5. Njegova sperma je bila gorka

Dovela sam momka kući i seks je bio totalno sranje. Imao je mali. Pokušali smo da imamo seks, ali jednostavno nije išlo, ili nije hteo da uđe ili nije hteo da ostane uspravan. Probali smo sve pozicije, ali jednostavno nismo imali sreće. Nasmejala sam se jer je to bilo apsurdno. Odlučila sam da ga počastim oralnim seksom, a kada je konačno došao, umalo nisam povratila zbog gorčine njegove sperme. Sve mi se gadilo.

foto: Shutterstock

6. Imao je fetiš za čarape

Skinuo je sve, ali je ostavio čarape. Onda je usred seksa počeo da peva "Samo svrši u čarape. Samo svrši...". Ponovo je zapevao, sve glasnije, i završio. Pitao me je da li sam i ja. Rekala sam ne.

7. Jedva sam čekala da se završi

Stalno je ponavljao "Dobar sam kad sam budan, je li? Jako sam dobar, šta kažeš?"... Neću da lažem, samo sam ležala i jedva sam čekala da završi. Inače sam živahna i vatrena, ali samo sam ležala, jednostavno nisam znala šta da radim. Samo sam ga potapšala po leđima. Otišala sam i više se nisam čula za njega.

8. Imao je monstruoznost

Imao je ogroman penis, ali se nije pomerao tokom seksa, samo je stvarao zvukove. Da sam želela seks sa velikim dildom, ostala bih kod kuće. On je svršio, ali ja nisam.

foto: Profimedia

9. Bilo je strašno

On je moj veoma dobar prijatelj, koga poznajem pola života. Zvezde su se konačno poravnale i znali smo kuda ide. Krenuli smo prema njegovoj sobi, a on je počeo da se pretvara da je porno zvezda. Govorio je "Sviđa ti se to, znam... Uzmi... To, kurvo... Da, da, da..." Divljao je po krevetu, bilo je zastrašujuće. Mislila sam da ga poznajem. Znam njegovu mamu, njegovu baku. Ljudi govore takve stvari u pornografiji, a ne u stvarnom životu. Završilo se pre nego što je počelo.

10. Kondom se izgubio u vagini

Nikada do tog dana nisam doživela loš seks. Upoznala sam jednog momka i odlično smo se slagali u svemu. Onda smo prešli na seks. Trebalo mu je 30 do 45 sekundi da me skine, a onda je krenuo, ne jednim, već sa dva prsta, ali „nije zagrejao rernu”. Činilo se da je pretpostavio da je to bila predigra. Ostao mi je krvavi otisak njegovih prstiju na mojim bedrima. Počeo je da se izvinjava i onda je krenuo dalje. Brzo je završio i otišao je po novi kondom da bi mogli da nastave. Nisam uživala, samo sam čekala da se završi. Rekala sam mu da ako je već umoran, da mi ne smeta ako završimo. Izvadio ga je iz mene, a kondoma nije bilo. Otišala sam u kupatilo i pokušala da ga izvadim iz svoje neuredne vagine. Prijatelj mi je kasnije rekao da je trebalo sve da prekinem posle tih prstiju. Još se viđam s njim jer se u svemu drugom odlično slažemo, imamo mnogo toga zajedničkog. Jednostavno sam mu objasnila da ću morati da ga naučim nekim stvarima o seksu.

foto: Shutterstock

11. Ponašao se kao pas

Pritisnuo je jezikom moj klitoris i odmahnuo glavom kao pas. Ne znam šta je to bilo, ali izgledalo je bizarno. Nekako sam to prebolela i pretvarala se da je sve u redu dok on nije svršio.

12. Bilo je kao porođaj u obrnutom smeru

Imao je najveći penis koji sam ikada video. Bila sam jako zaljubljena u njega, ali seks je bio kao porođaj u obrnutom smeru. Htela sam da vodim ljubav sa njim, ali jednostavno nije išlo. Bilo je tako frustrirajuće.

13. Povraćao je

Spetljala sam se sa tipom sa kojim sam radila jedne noći na zabavi. Odlučili smo da odemo do mog auta i da se "zabavimo". Na pola puta je zaspao. Probudila sam ga, a on se pomerio, nešto promrmljao i pokušao da nastavi. Uporno je pokušavao penisom da mi uđe u butinu, iako sam mu stalno govorila da je to moja noga. Konačno je pogodio pravo mesto, ali je onda skočio i povratio na vrata automobila.

foto: Profimedia

14. Penis mu je bio mali

Penis mu je bio toliko mali da mi se činilo da imam seks sa tamponom. Osim toga, kondom mu je delovao jako veliko, stalno je padao. Bio je tako mali da nije mogao da ga iskoristi da uđe u mene, samo mi se omotao oko prepona. Kada je konačno ušao, nisam osetila ništa.

15. Udario me je penisom

Stavio je kondom dok mu je kurac još bio mlohav. Zatim je proveo pet očajničkih minuta pokušavajući da ga podigne udarajući me njime, sve dok mu nisam rekao da stane i ide kući.

(Kurir.rs)

