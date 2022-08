KAKO DA VAS LETOVANJE S PORODICOM NE UMORI I ISCRPI VAM ENERGIJU: Uz ove MALE TRIKOVE ćete UKRASTI trenutke samo za sebe!

Ako napravite ravnotežu između tuđih želja i sopstvenih očekivanja, ima šansi da se sa letovanja ne vratite pocrneli, ali i kao premlaćeni.

Jedno od nepisanih pravila porodičnog odmora jeste da mu se radujete, ali da od njega pomalo i strepite. Mališanima je more potrebno da bi se razvijali, a i vama će prijati da se isplivate i osunčate. Putna groznica počinje nedeljama pre nego što krenete, jer znate šta vas čeka: nema te mame, ali i tate koji nakon godišnjeg odmora neće reći da im je potreban odmor od odmora! Zašto je to tako?

Zato što od letovanja očekujemo da bude savršeno, za pamćenje, da baš sve bude drugačije nego kod kuće. A iskustvo nam govori da ipak neće, da ćemo se ipak malo premoriti, da će deca biti nestašna i da se neki od naših planova možda neće ostvariti. Ipak, na svakom letovanju možete lepo da se odmorite, ali samo ako smanjite očekivanja i razmišljate mudro i pametno.

TOLERANCIJA PRE SVEGA

Prvo treba da se pomirite s tim da se sa ukućanima ne ide na romantično putovanje kao kada ste bili devojke i mladići. Na to zaboravite. U istom ste sastavu kao i u svom domu i tih deset-petnaest dana ne mogu nikome da promene karakter. Menja se samo mesto boravišta, umesto asfalta tu su voda i pesak, pa se shodno tome i ponašajte.

Ne treba da punite kofere u skladu sa svojim maštarijama, već u skladu sa poznavanjem osobina svoje familije. Ne pretrpavajte prtljag tonom peškira, kabastim šamponima, gelovima za tuširanje i raznom kozmetikom da ne bi bio težak kao tuč. Tamo gde idete možete sve da kupite, cene su slične. Spakujte deci majice i šortseve, veš i nekoliko dragih igračaka. Roditeljima je dovoljno da ponesu dva večernja autfita, sve ostalo neka budu dnevne krpice za more. I uvek ponesite nešto toplije, ako zahladni. Ako ste nešto i zaboravili - pa šta sad?!

Ali zato budite brižljivi sa putnom apotekom. Promena sredine izaziva razne reakcije, pogotovo kod dece, pa uvek imajte flastere, alkohol, nešto protiv temperature, bolova, opekotina, proliva i alergija. Odmah budite spremni da se na početku borite sa dečjim odlaskom na spavanje i buđenjem. Promeni se ritam, neko ustane prerano, neko prekasno i - ode sve u propast! Na kupanje se onda ide po najvećem suncu i ništa od planova da se u miru sunčate i lepo provedete. I za to postoji rešenje: podelite sa bračnim partnerom odlazak na plažu, vi idite sa jednim detetom, a partner neka vam se pridruži kasnije sa drugim. I obrnuto. Napravite raspored kakav vam odgovara. Može i jedan roditelj sa decom da bude na plaži dok drugi u miru hvata nekoliko sati sna.

Koristite svaki trenutak za plivanje, makar i u plićaku, pored deteta. Igrajte sa kao kad ste vi bili mali, pa niste došli da preplivate Lamanš. Ako ste ranoranilac, dok čekate da se ostali probude čitajte novine ili knjigu na terasi i udišite morski vazduh. Polako, ništa neće vam pobeći, ceo dan je pred vama.

NIŠTA SE NE MORA

Ukoliko imate hotelski smeštaj, imaćete kuvane obroke, ali moraćete da budete tačni s vremenom, što je stresno zbog milion ometajućih faktora. Privatan smeštaj nudi više slobode, ali i napor da se kuva, a od toga ste već verovatno umorni, zato se ograničite na supe iz kesica, jela koja se brzo prave i uvek imajte materijal za sendviče i sveže voće i povrće. Mnogi se žale da su na moru stalno gladni, što nije ni čudno jer vodene aktivnosti iscrpljuju.

Na moru se svašta može i - ništa ne mora. Ne mora da se krka kao kod kuće. Kupite ono što deca inače vole, izađite ponekad na ručak ili večeru ako vam budžet to dozvoljava i nemojte da vam hrana bude opsesija. Već posle nekoliko dana osetićete se opuštenije i ako čujete reči: "Ja sam gladan", to neće značiti da morate da pravite palačinke. Bebice su druga priča, ali sa vrlo malim bebama se ređe i letuje.

Spremite se i na to da će svaki član porodice vući na svoju stranu. Jedni bi na ovu plažu, drugi na neku drugu, počinju pregovori, nervoza, svađa... Rešenje je da odete tamo gde je deci najlepše. Možda to nije najbolje kupalište, ali ako se oni tu lepo igraju, budite zadovoljni jer će vas manje cimati. U povratku probajte da ih odvedete na svoje omiljeno mesto i tu malo ostanite. Ako naiđete na otpor, ne ubeđujte se već idite u apartman.

SREĆNI SA MIRISOM MORA

Na letovanju će biti uvek stresnih situacija i sitnica koje mogu da pokvare dan, raznih nezadovoljstava što se nije otišlo na planirani izlet, što su klinci bili kenjkavi u kafiću, što niste dovoljno ispavani... Lako je reći, ali ipak - kad si u Rimu, budi Rimljanin. To znači - očekujte buru u čaši vode i reagujte pozitivno. Svima je tako, niste jedini. Svi obaraju ruke sa potomstvom, pa i partnerom, dođe i do čarki, neko se naduri i neće da izađe iz sobe. Budite mirni i odlučni, razumni, ali i popustljivi koliko treba. Prilagodite se tuđim željama, tu lagano ubacite i svoje, pa vam more neće presesti. Znaćete da vaš odmor možda nije najidealniji, ali biće sasvim dobar ako mudro odreagujete u takvim situacijama.

SAMO VAŠE VREME

Uvek možete da odvojite malo vremena za sebe. E, to je odmor! Malecki, ali je odmor. Kradite morsku sreću na grame. Ako su deca srećna - odmor je uspeo. A vi ustanite ranije, napunite termos kafom i popijte je na morskoj obali, pa se onda isplivajte. Ili budite prvi jutarnji gost nekog kafića ako ostatak porodice spava. Prošetajte do pekare i kupite svež doručak. Posedite na klupi na rivi. I noću, ako deca rano legnu na spavanje, a niste od onih koji vode nekoga da ih čuva, izađite na terasu sa partnerom i gledajte svetla, zvezde, slušajte muziku iz diskoteka, udišite onaj miris morske vode i recite sebi: "Na moru sam. Svi smo zajedno. Možda se ne provodim ludo kao nekada, ali nam je lepo. I kada dođem kući sećaću se samo lepih stvari".

