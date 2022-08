AKO OVO PROŽIVLJAVATE NA POSLU, NI ODMOR VAM NEĆE POMOĆI: Evo šta morate da uradite da se rešite GROZNOG OSEĆAJA koji vas izjeda

Svako uživa u slobodnom vremenu van radnog okruženja, ali postoji razlika između onih koji žele odmor i onih kojima je očajnički potreban. Brojna turistička odredišta reklamiraju se kao mesta koja pomažu u rešavanju simptoma burnouta odnosno izgaranja na poslu. Međutim, istina je da nema tog odmora koji će pomoći u rešavanju takvih problema, piše HuffingtonPost.

Zapravo, ako na odmor gledate kao na lek koji će ublažiti poslovne brige, to može biti značajan simptom burnouta, čak i ako je reč o poslu koji volite.

- Izgaranje na poslu ili burnout rezultat je dugotrajne izloženosti stresu. Razlog može biti stres povezan s poslom, ali i kombinacija poslovnog stresa i onog koji proživljavate u privatnom životu. Promišljanje da vam samo treba nedelju ili dve odmora kako biste se osećali bolje, zapravo je simptom burnouta - objašnjava Šenon Garsija, psihoterapeutkinja u State of Wellness Counselingu u Illinoisu i Wisconsinu. Pojašnjava kako ljudi moraju da osveste šta im nedelja ili dve godišnjeg odmora mogu doneti, a šta ne.

foto: Shutterstock

Neće izbrisati stres

- Prednost letnjih godišnjih odmora je u tome što su baš na sredini godine, a to vam pruža mogućnost da se odmaknete i razmislite o tome kako se generalno osećate. To je način da procenite šta ste postigli i na šta ste ponosni, gde ste bili ove godine i koje promene želite da napravite do isteka godine - rekla je konsultantkinja Nensi Henks iz Atlante.

Međutim, Henks primećuje da ovo promišljanje nastaje tek ako se zaista odmarate, a ne ako vam je godišnji odmor samo prilika za beg od posla.

- Bila sam u toj situaciji. Slanje mejlova sve do trenutka kad avion poleće. Posao vas prati i ljudi vam šalju poruke iako znaju da vas nema i da ste na godišnjem. To je beg, pokušaj bega od nečega što je užasno - kaže Henks ističući kako odmor koji ne služi begu izgleda potpuno drugačije.

- Da, umorna sam, ali taj umor je proizlazio iz produktivnog rada i sad razmišljam o tome kako napuniti baterije da bih mogla da se vratim sledećoj deonici - opisuje Henks.

foto: Profimedia

Garsija smatra da je glavni znak izgaranja kada je razlog uzbuđenja oko odmora taj što vas on udaljava od posla.

- Ako je izlazak iz kancelarije veći motiv za odmor od ležanja na plaži, možda imate problem - rekla je.

Istraživanja potvrđuju ovaj stav. Ako očekujete da će vas letnji odmor napuniti energijom za ostatak godine, razmislite opet. Osećaj odmora nakon godišnjeg ne traje duže od nekoliko dana. Gotovo četvrtina odraslih zaposlenih u SAD u anketi iz 2018. godine koju je sprovelo Američko psihološko društvo tvrde da su povećanje energije i osećaj oslobađanja od stresa koje su doživeli tokom odmora nestali odmah po povratku na posao. Za još 40 odsto ispitanika dobro raspoloženje s godišnjeg odmora trajalo je samo nekoliko dana nakon što su ponovo počeli da rade.

- Veb stranice i članci u časopisima nude mnoštvo saveta o tome kako najbolje iskoristiti vreme provedeno van kancelarije, ali se često teret prebacuje na zaposlenog, a ignorišu se organizacijski činioci - komentarisao je studiju Dejvid V. Balard, organizacijski savetnik Centra za organizacijsku izvrsnost u Američkom psihološkom društvu.

foto: Shutterstock

- Radna sredina koja pruža podršku kao i nadređeni, dostupnost odgovarajućeg plaćenog slobodnog vremena, učinkovite politike i prakse poslovnog i privatnog života, te psihološki problemi poput poverenja i pravednosti igraju glavnu ulogu u tome kako zaposleni postižu maksimalni oporavak na odmoru - kaže Balard.

- Na ovaj način, godišnji odmori su samo privremeno rešenje za mnogo veće probleme kao što su nerazumni šefovi s neumoljivim rokovima ili rešavanje trajnih problema povezanih s pandemijom na poslu. Godišnji vam definitivno može pružiti preko potreban odmor i biti prilika da privremeno smanjite stres. Međutim, ako se vratite u sredinu u kojoj su stvari iste kao što su bile pre vašeg odlaska na odmor, korist koju ste ostvarili godišnjim brzo će nestati. Godišnji nije lek za burnout. Sagorevanje nije vaša krivica, ali neće nestati samo od sebe ako nešto ne preduzmete - objašnjava Garsija.

Dugme za resetovanje

Ako se zaista osećate kao da živite samo za sledeći godišnji odmor, preduzmite korake prema uspostavi zdravije ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Gledajte na odmor kao na dugme za resetovanje.

foto: Shutterstock

- Uzmite godišnji odmor i obavežite se da ćete preduzeti male i redovne korake koji će vam pomoći u borbi protiv izgaranja kada se vratite na posao - savetuje Garsija.

Ti koraci mogu uključivati odlučivanje o tome koliko ćete dopustiti da vam posao utiče na vikend i postavljanje granica oko toga kada ste dostupni van radnog vremena. Preispitajte pretpostavke da odmor možete uzeti samo tokom leta. Henks, bivša administratorka obrazovanja, rekla je da se osećala krivom zbog preopterećenja saradnika ako je uzela godišnji tokom nastavne godine.

- Proživljavala sam strah da će se nešto dogoditi ako uzmem odmor u neko drugo vreme osim tokom leta - rekla je Henks.

Međutim, dobila je priliku da učestvuje na radnoj konferenciji u Nepalu tokom oktobra, pa su joj kolege objasnile da pogrešno pretpostavlja da ne može da uzme godišnji i tada. Zato Henks sada preporučuje ljudima da o mogućnostima plaćenog slobodnog vremena razgovaraju sa nadređenima, radije nego da pretpostavljaju nešto što nije tačno. Proverite može li neko da vas zameni, pa u budućnosti uzvratite kolegi uslugu.

foto: Profimedia

U meri u kojoj možete, trebalo bi takođe da pokušate da predvidite koje su to prilike koje imate za uzimanje slobodnog vremena tokom godine.

- Svi poslovi imaju ritam, pa valja prepoznati u kojem trenutku možete da se malo odmaknete - preporučuje Henks.

Češći manji odmori

Ako je moguće, češće odlazite na odmor. Manji je pritisak da vam taj jedan veliki letnji odmor mora biti nezaboravan. Tokom školovanja Henks je primetila razliku u osećaju sreće između učitelja koji su imali dve slobodne nedelje svakih osam nedelja u odnosu na učitelje koji su imali slobodno celo leto.

- Pouzdano znam da su tim češćim pauzama bili zadovoljniji učitelji koji su radili tokom cele godine. To znači da sva težina ili pritisak ne leži na samo jednoj pauzi ili jednom odmoru - kazala je Henks.

Naučite da se svakodnevno punite energijom bez obzira na godišnji odmor.

foto: Profimedia

- Sedenje na krevetu i besmisleno listanje po telefonu kad se vratite kući s posla može doneti privremeni beg od stresa, ali vas zapravo ne puni energijom - rekla je Garsija.

Ona preporučuje da u raspored dnevnih aktivnosti dodate i druge oblike opuštanja.

- To može biti kuvanje, izvođenje psa u šetnju, ples uz muziku dok pospremate ili rad u bašti. Svakako i dani provedeni u gledanju TV serije mogu biti opuštajući. Međutim, aktivno opuštanje se često zanemaruje - zaključila je Garsija.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

