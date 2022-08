MUŠKARCI I ŽENE NE LAŽU NA ISTI NAČIN: Evo kako da provalite da li vas partner OBMANJUJE! Na JEDNU STVAR posebno obratite pažnju

Uprkos bezbrojnim upozorenjima, još od detinjstva, i dalje lažemo. Studija iz 2010. na 5.000 partnera otkrila je da u profilima za onlajn upoznavanje ima mnogo laži, doduše onih "manjih". Muškarci su skloni laganju o stvarima poput ličnih dostignuća, interesovanja, prošlih veza i godina. S druge strane, žene su sklone laganju o svojoj težini.

Često se nađemo u situaciji da lažemo one koje volimo, ili se nadamo da ćemo ih jednog dana voleti, iako svakodnevno viđamo štetu koju uzrokuju laži raznih prevaranata, ali tu su i one koje nazivamo "malim belim lažima" koje često govorimo svojim partnerima ili nama važnim osobama, prenosi YourTango.

Zašto lažemo partnere?

U svetu u kom bismo prihvatali sopstvene mane i znali da će nas drugi prihvatiti zajedno s njima, ne bi bilo toliko laganja. Nažalost, to nije svet u kom živimo. Iako je teško pravdati laganje, čini se da većina laže iz jednog od dva glavna razloga - sopstvene nesigurnosti ili nesigurnosti svog partnera.

Ako muškarac oseća da će biti osuđivan jer je ostao nakon posla da popije piće s prijateljima, može samo reći svojoj ženi da radi do kasno. Ako žena oseća da će se njen muškarac osećati loše zbog njegove loše "izvedbe" u krevetu, može mu reći da je bio neverovatan.

To su uobičajene bele laži koje štite osećanja drugih, ali nikad ne dopiru do srži problema - a to je da on želi da ima život izvan svoje veze, a ona želi da bude seksualno zadovoljena.

- Lako je uputiti ljude da uvek budu iskreni, ali kada poštenje često može da bude paralelno sa zlobom, laganje je često linija najmanjeg otpora - kaže stručnjak za odnose Evan Kac.

Laži nastaju zbog straha i neiskrenosti prema sebi, mišljenje je stručnjaka Tomasa Majersa.

- Danas smo skloni da svoje mane prikrivamo ​​lažima i stoga se smatramo neiskrenima - dodaje on.

Lažu li muškarci i žene o istim stvarima?

Muškarci lažu o svojim dostignućima, vrednosti i izgledima za budućnost. Žene lažu o godinama, željama i prošlim vezama. Razlog je taj što muškarci veruju da su privlačniji nego što često jesu, a žene naprotiv, da su manje privlačne.

- To se nekako iznova ponavlja. Muškarci su optimističniji u pogledu svoje lične privlačnosti, a žene su pesimističnije. Veliki deo toga je uglavnom zbog visokih vizualnih očekivanja društva od žena i poklanjanja vrlina i moći muškarcima - ističe stručnjakinja Marša Keler.

Muškarci i žene lažu kako bi preusmerili sukob.

- Jednostavno je lakše nego produbiti sukob i govoriti istinu - kaže Džejn Vilkoks. Muškarci ne smatraju da lažu ako izostave da kažu važnu informaciju.

Laž znači namerno govoriti nešto što nije istina. To stvara neviđene poteškoće među parovima, jer žene propust doživljavaju kao namerno dovođenje u zabludu, a samim tim i kao laž.

Kad muškarci to čuju, obično su zbunjeni. Izostaviti nešto što je relevantno za drugog je način na koji se posao obavlja među ljudima.

U pravu ili u krivu, muškarci su navikli da skrivaju ​​važne informacije i tretiraju ih kao "formulu za Koka-Kolu" - tajnu koju jednostavno ne delite s drugima.

Kad žene čuju ovo objašnjenje, odmah shvate zašto se muškarci tako ponašaju na poslu. Ono što ne razumeju jeste zašto bi neko mislio da takve vrednosti i metode imaju ikakvo mesto u domu ili u ljubavnoj vezi.

Policajci obično ne nose oružje po kući, a preduzeća generalno ne pustoše sopstvene porodice. Oružje i agresivno ponašanje najbolje je ostaviti pred vratima ako želite dom pun ljubavi ili utočište od "okrutnog" sveta.

Takođe je istina da većina muškaraca rešava probleme u potrazi za praktičnim i učinkovitim rešenjem - samo izostavite neke podatke i problem će nestati. Većina žena probleme s muškarcima ne rešavaju tako kada su u odnosu s njima.

A propuštena informacija potkopava njen osećaj povezanosti s njim i stvara sumnje o tome da li komunikacija između njih funkcioniše, jesu li pouzdani i da li je njihov odnos siguran.

Kratkoročno gledano, propusti su učinkoviti u izbegavanju sukoba ili neprijatnosti. Ali ono što muškarci često ne razumeju jeste da ovaj stil suočavanja šteti srži odnosa, prema mišljenju stručnjaka Endrua Valinga.

- Niko se ne oseća voljenim kada se oseća prevarenim ili nasamarenim. A žene se posebno tada ne osećaju samo "prevareno", one se osećaju "izdano" - dodaje Endru.

Žene lažu o stvarima poput trošenja novca. Muškarci verovatno lažu o gledanju drugih žena, mišljenje je Bruk Topalof.

Kako možete da znate da neko laže?

- Kontakt očima, izbegavanje generalno. Mislim da su žene sklonije tome da budu brižnije prema svojim supružnicima ako su varale. Osećaj krivice ih čini pažljivijima. Muškarci se na primer više povlače nego žene - dodaje Topalof .

Kada se nečije reči ne slažu s govorom tela, govor tela nadjačava reči, smatra Keler.

Kod muškaraca oči idu dole i ulevo. Njegov govor tela postaje agresivniji. Žene su sklonije tome da budu introspektivnije, a njihovu prevaru često je teže otkriti. Muškarac te neće pogledati u oči, malo će se migoljiti ili će nečim odvući pažnju. Žene će vas gledati pravo u oči jer mogu da se uvere da je ono što govore činjenica - naglasila je dr Temi Nelson.

Kako definisati laganje?

Jesu li "male bele laži" ikada u redu?

Sve što nije istina je laž. Delimične istine, ulepšane istine i takozvane "bele laži" su svejedno laži. Svi lažemo s vremena na vreme.

- Dok razlog za laganje može biti potpuno legitiman i možda čak ponekad ispravna i jedina stvar koju treba učiniti u tom trenutku, važno je biti potpuno jasan i priznati sebi činjenicu da lažete kada to radite. Uvek ostanite verni, barem sebi. Najčešće i najštetnije laži u odnosima su laži koje sami sebi govorimo, pa na kraju i sami u njih poverujemo - kaže stručnjakinja Trišija Beri.

U odnosima, laž je podmukla, često počinje kao samo mala i "nevina", a ubrzo se negativno infiltrira u ceo odnos. Najbolje lažljivce teško je otkriti dok nisu uhvaćeni u prvoj laži.

- Nakon toga poverenje je narušeno, a sve što kažu postaje sumnjivo čak i ako govore istinu. Budite iskreni. Imajte poštovanja. Ako imate vezu koja vam je važna, bez obzira na posledice, laganjem da bi nastavili istu nikada nećete dobiti ono što zaista želite, poverenje i dugovečnost - naglasila je Džejn Vilkoks.

