NEĆETE VEROVATI: Kratka šetnja odmah posle obroka umanjuje rizik od oboljevanja, a DOVOLJNO JE SAMO OVOLIKO MINUTA!

Kratka šetnja nakon jela može pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2 i srčanih problema.

Dovoljno je samo dva (2) do pet (5) minuta!

Ne budite lenji, ustanite odmah od stola kad završite jelo, to vam može pomoći da umanjite rizik od nastanka dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih oboljenja, utvrdili su istraživači koji su studiju o ovome objavili u časopisu Sports Medicine.

foto: Profimedia

Nivo šećera u krvi raste nakon jela, posebno ako ostanete da sedite za stolom, a kod stajanja i hodanja dolazi do kontrakcija vaših mišića koji koriste glukozu i to snižava nivo šećera u krvi.

Ejdan Bafi, vodeći autor studije i doktorant iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta na Univerzitetu u Limeriku, objasnio je kako su došli do ovog zaključka.

Bafi i njegove kolege su istraživali šta se događa kad neko ustane ili lagano hoda da bi prekinuo dugotrajno sedenje. Pet studija od ukupno sedam je potvrdilo da nijedan od učesnika koji to redovno rade nije imao predijabetes ili dijabetes tipa 2. Druge dve studije su uključivale ljude sa i bez dijabetesa koji su zamoljeni da stoje ili hodaju dva (2) do pet (5) minuta na svakih 20 do 30 minuta tokom celog dana.

foto: Thinkstock

Svih sedam studija pokazalo je da je stajanje nakon obroka bolje od sedenja, a kratka šetnja obezbedila je i druge zdravstvene koristi. Oni koji su kratko ustajali nakon obroka imali su poboljšanje nivoa šećera u krvi, ali ne i insulina, dok su oni koji su se kratko prošetali nakon obroka imali niži nivo šećera u krvi i insulina. Učesnici studije koji su hodali takođe su imali nivo šećera u krvi koji je postepeno rastao i padao, što je ključno za upravljanje dijabetesom.

Odlazak u šetnju, obavljanje kućnih poslova ili pronalaženje drugih načina da pomerite svoje telo u roku od 60 do 90 minuta nakon jela može da pruži najbolje rezultate, zaključili su autori studije. Ove „mini šetnje“ takođe mogu biti korisne tokom radnog dana da bi se prekinuli dugi periodi sedenja za stolom.

foto: Shutterstock

„Ljudi neće ustati i trčati na traci za trčanje ili trčati po kancelariji, ali ovo mogu da urade. Pretvaranje mini šetnje u normalnu stvar tokom radnog dana moglo bi biti lako i prihvatljivo, poručio je Bafi.

A čak i ako ljudi ne mogu da šetaju, ustajanje će donekle pomoći!

Kurir.rs/Sports Medicine

Bonus video:

02:10 DANAS JE ĐURĐEVDAN: Običaji na ovaj praznik odnose se na zdravlje, veruje se da ovo nikako ne smete da radite