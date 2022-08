SAZNALA SAM DA ME MUŽ VARA I POSTALA OPSEDNUTA NJEGOVIM LJUBAVNICAMA: Kad je otkrila kakve zene mu se svidjaju bila je SLOMLJENA!

Naterala je muža da joj prizna prevaru, a kada je to uradio molio ju je za oproštaj, sa izgovorom da je to bilo samo jednom, ipak ona je znala da laže i da je bio sa više žena!

Otkad sam saznala da me muž vara postala sam opsednuta traženjem njegovih ljubavnica. Ja imam 34 godine, a on 36, ali mislim da je "njegov tip" žena u 50-im ili čak 60-tim. Nisam imala pojma šta se dešava sve dok nisam pronašla sumnjive poruke u njegovom telefonu, koje su me odvele na stranicu za upoznavanje na kojoj sam videla da mu je fokus na starijim dosta ženama.

foto: Shutterstock

Sve žene su bile obučene u oskudnu odeću i imale su loše obojenu kosu, a uskoro je u porukama videla i da je imao odnos s mnogima od njih. Naterala je muža da joj prizna prevaru, a kada je to uradio preklinjao ju je za oproštaj, sa izgovorom da je to bilo samo jednom, ipak ona je znala da laže i da je bio sa više žena!

- Uvek smo imali vrlo aktivan i ugodan seksualni život, tako da nije kao da je morao da ga traži negde drugde. Muka mi je kad pomislim na trenutke kada smo imali seks bez zaštite, znajući da je spavao i s njima. Noću ležim budna i to me užasno muči. Želim da znam svaki detalj o tome šta je radio i s kim, i želim da razgovaram s tim ženama da saznam šta to one imaju, a ja nemam. Sada se odjavio sa stranice i izbrisao poruke, pa ne mogu - nastavila je.

foto: Profimedia

Njen suprug uvek je bio partner pun ljubavi i fantastičan tata i nije joj jasno kako se pretvorio u prevaranta koji je toliko lud za seksom. Sada joj se čini kao da je sve izgubljeno i da je uništio njihov odnos i njihovu porodicu.

foto: Profimedia

- Doživeli ste užasan šok i uznemireni ste. Neki muškarci varaju s naizgled neuobičajenim ponašanjem, nakon što su se pokazali kao savršeni muževi. To dolazi iz straha od gubitka svakog identiteta, a varanje je njihov jedini način izražavanja. Vaš muž je unišio vaše poverenje i i naterao vas da sve preispitate. Recite mu kako se osećate i da morate razumeti njegovu želju za starijim ženama. Realan razlog za to što traži nešto potpuno drugačije od vas bi mogao biti želja da u svom umu te dve stvari drži potpuno odvojenim. Bili ste srećni pre nego što ste otkrili njegovu neveru, a imate i dete o kome morate da razmišljate pa se bi se isplatilo da se još potrudite oko odnosa - odgovorila joj je bračna savetnica Deidre.

