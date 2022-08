SRBIN ISPREPADAN NEOBIČNIM PONAŠANJEM SVOG PENISA PRE PRVOG S*KSA: Ako budem previše napaljen biće PROBLEMA, sve je kao KAMEN!

Jedan Srbin je uplašen zbog snažnih erekcija tokom kojih ne može da mu se ispravi penis. Kako planira uskoro da izgubi nevinost sa svojom devojkom, potražio je savet iskusnih muškaraca sa Redita.

- Pozdrav svima! Imam 19 godina i devojku već neko vreme i stvari postaju vrlo prisne. Ovih dana bih trebalo da idem kod nje u stan i verovatno ćemo imati prvi seks. Imam problem, pri erekciji mi se skroz podigne uz stomak pa se tek posle minut-dva spusti i bude prav. Bojim se da u seksu ne ostane pribijen uz stomak, jer će verovatno biti još jača erekcija.

foto: Profimedia

Nema brige

Jedan muškarac mu je napisao da se ne brine.

- Ne može kada ti se digne da stoji ravno, svima je podignut ili zakrivljen manje ili više na gore. Ne opterećuj se bezveze. Bolje nemoj da zaboraviš kondome ako ti je prvi put - savetovao je jedan komentator.

foto: Profimedia

Na to mu je momak odgovorio - Ali baš bude uz stomak, skoro pa skroz pribijen. Znam i druge koji su mi pričali da im je isto tako pa sam čak i ja u trenucima sumnje tražio po internetu kako bih video da li je to normalno, čak i urologa pitao, normalno je, samo to nije slučaj kod svih muškaraca. Svima se 'digne' drugačije.

Ako osećaš neku nenormalnu bol, a da je nisi prouzrokovao ti (guranjem, stezanjem, šta znam) onda se posavetuj s urologom. Nadam se da će se ispraviti tokom seksa, inače kad dr*am se tek posle ispravi. Ali ako ostane uz pupak, ako budem previše napaljen, onda će biti problema - kaže zabrinuti mladić.

foto: Profimedia

Bolna erekcija

Jedan muškarac je pojasnio situaciju...

- Loše se izrazio dečko, nije problem kriv penis nego je erekcija toliko jaka da mu se digne da je na 180 stepeni, umesto na oko 90 i boli ga ako proba da ga gurne na dole, a onda se nakon izvesnog vremena, prirodno vrati u ispravan položaj. Nećeš znati dok ne probaš.

Pitanje je koliko ti je jaka ta erekcija, ima poza koje bi mogli da probate i kad je tako u "fulu". Da li te boli i sama erekcija kad je u tom stadijumu? Bez da se dira? - pitao ga je drugi, a mladić mu je odgovorio - Kad je uz stomak, onda boli kad hoću da ga ispravimi, ali posle ne boli. Osim toga, ništa.

foto: Profimedia

Nakon toga su mu iskusni muškaraci savetovali da poseti urologa.

- Moguće je da to bude od jake erekcije pa se posle unormali, ali nisam stručna osoba za to, svakako najbolji savet je da odeš kod urologa, a ako ideš, pre odlaska ga slikaš u erekciji, iznad i iz profila da te ne bi tamo "bockali" - savetovao mu je jedan muškarac.

Drugi je dodao - Ako se ispravi nakon par minuta, sve je okej. Svakako nećete odmah u akciju, ima tu dosta predigre i oralnog seksa, to može trajati koliko god vi hoćete, tako da, lagan si.

- Ako je ona iskusna, neka ona za početak bude gore. Ako izdržite duže, onda posle promenite pozu, ali ne očekuj za prvi put da će dugo trajati - poručio mu je treći.

foto: Shutterstock

Masturbacija je lek

Kasnije su ušli u razgovor

- Koliko imaš godina? Kad sam ja bio mlađi, kad se zategne dole, bude kao kamen, ali se to nekako vremenom opustilo pa je bio pokretljiviji. Sve u svemu, opusti se i zabavi se.

- Imam 19 godina. Valjda će se malo opustiti, ako bude drugačije u problemu sam - odgovorio mu je Srbin, a na to se ovaj nadovezao - Opustiće se, ne brini, a ako si baš previše napaljen, baci drk*cu par sati pre.

foto: Thinkstock

- Je li i tebi bude na početku tvrd kao kamen pa se nakon par minuta opusti- pitao ga je mladić, a on mu je odgovorio - Meni je mekan kao duša.

Treći ga je upozorio - Ne slušaj ove, nisu te dobro razumeli. Nije to auto pa kad ga upališ ujutro da je na 1200 obrtaja, pa posle minute se spusti na 800. Previše ti krvi ide u ku... Vidi ti to s urologom - a 19-godišnjak mu je rekao svoju muku - Mogu ga ispraviti nakon minute drk... Ja se samo bojim da u seksu ne ostane pribijen uz pupak jer onda neću moći je... - zaključio je muku mladić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:19 DECA OD 17 GODINA GLEDALA DIVLJANJE GAZDE KLUBA: Jezive scene na meču Brodarac - Rad