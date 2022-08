NINA SKUPILA HRABROST I PRVA PRIŠLA DEČKU U IZLASKU: Njegova reakcija OBIŠLA INTERNET! Pitala ga za broj, a ovako se sve završilo!

Nina Skočak je novinarka i influenserka iz Hrvatske, koju na društvenoj mreži TikTok prati više od 100.000 ljudi. Ona se ne libi da detalje svog privatnog života otkriva svakodnevno, a sada je podelila priču o tome kako je prišla muškarcu u Amsterdamu i izazvala njegov šok.

foto: Printscreen/TikTok

- Storitajm kako sam imala prvi dejt od tri dana. Ja vama ovo želim da ispričam otkad se dogodilo, ali sam bila u panici. U petom mesecu sam bila u Amsterdamu s prijateljicom i bilo je finale Lige prvaka. Ja sam s frendicom u kafiću, vidim u kafić ulazi jedan lik. Znači, bio je savršen. I to je to. To je čovek mog života. Nije me video zato što je gledao utakmicu, nije gledao iza. Mi smo htele već da krenemo kući. Znači ako ne priđem ovom čoveku, više ga nikad neću videti u životu. Nina, ili skupi m**a ili idi kući kao pokisla vrba - krenula je ona priču i dodala:

- Ok, skupila sam m**a. Ja njega ovako potapšam po ramenu i pitam: ‘Oprosti, jesi ti slobodan’. On kao kaže: ‘Da’, a ja ni pet, ni šest, nego: ‘Mogu dobiti tvoj broj’. On gleda svog prijatelja, gleda mene, ne može da veruje šta se događa i on kao: ‘Pa, dobro, hajde’. Mi smo se tu dopisivali nedeljama i toliko smo kliknuli, znači toliko smo zajedničkih stvari imali da je to bilo neverovatno. Došao je iz Amsterdama u Brisel na prvi dejt. Na kraju je ostao u Briselu tri dana i bilo nam je pre prelepo, baš smo kliknuli i u devetom mesecu imamo dejt broj dva. Kasnije mi je rekao da je mislio da je bila opklada u pitanju - objasnila je Nina.

Na Ninin video su reagovali i neki muškarci:

- Svaka čast na prvom koraku. Mi stvarno ne vidimo sve oko sebe u svakom trenutku, a bilo bi nam žao kada bismo znali kakve lepe priče smo propustili.

- Eh, da su žene tako prema meni kad ja njima priđem - dodao je drugi.

Jedan začuđen muškarac je dodao da bi on bio šokiran da mu neka žena priđe na taj način.

(Kurir.rs)

