ČIM SE VERILA, ODMAH LUPILA BUDUĆEG MUŽA PO DŽEPU: Ako je prevari, mora da uradi ovu stvar i to važi do KRAJA ŽIVOTA! (VIDEO)

Čejlin Martinez podelila je svoju sreću zbog obaveze koju je njen verenik sam predložio, naglasivši da devojke često gube vreme na prevarante, a vreme je novac.

- Moj verenik je upravo potpisao pravni dokument koji smo overili kod notara, prema kom mora da plati moje račune ako me prevari - kaže Čejlin Martinez, u videu koji ima više od 7 miliona pregleda.

Tek što se verila, sa pratiocima je podelila "nov nivo ludosti", na temelju koje je budućeg muža obavezala na odštetu ako ikad bude imao ljubavnu aferu.

- Dakle, ako me prevari, sam je sebe z******, kaže buduća mlada iz gradića Bojzija, u američkoj državi Ajdaho. Ludo ili ne, nije je briga.

Video je postao viralan i privukao je mnoge komentatore.

- Pametno i moćno, prava Božja sreća - napisala je jedna komentatorka.

- Ovo je daleko najpametnija stvar koju sam ikada čuo - napisao je drugi, dok su mnogi hteli bar na kratko da zavire u taj anti-ljubavna afera ugovor, da se uvere da se dobro zaštitila.

- Možete li nam poslati link na pdf tog dokumenta - zamolio je tako jedan od pratilaca.

Međutim, u sledećem postu, Martinez je objasnila da ona i njen verenik, koji je posebno natpisao dokument, neće deliti detalje te "papirologije" jer je taj ugovor "jedinstven i odnosi se samo na našu situaciju".

Dodala je da ima problema s poverenjem, posebno oko novca. Zato je odlučila da ne otkriva pojedinosti tog ugovora, naglasivši kako smatra da je to što je njen verenik bio vrlo spreman da to potpiše zapravo "jako romantičan gest".

- Ja sam toliko puta bila zeznuta u finansijskom smislu, a kad je novac u pitanju, bojim se i ne verujem lako nikome - kaže ona.

- Sad smo vereni radimo neke stvari s finansijskim posledicama zajedno i zajednički smo odgovorni za račune. Stoga smo mislili da bi bila sjajna ideja osigurati neke dokumente u svrhu zaštite i zajedno ih potpisati - pojasnila je. Dok su sastavljali dokumente o zajedničkoj blagajni, njen verenik je sam ponudio da uključi i klauzulu za slučaj da je prevari.

- Mislim da je to super romantično i jako slatko, bio je to samo lep gest koji je uradio - dodala je. Jer, ljudi stalno varaju u vezama i devojke često gube vreme s varalicama, prenosi New York Post..

- A vreme je novac – zaključila je.

