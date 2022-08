IMAM VIŠE OD 90 KILOGRAMA I PRŠTIM OD SAMOPUZDANJA: Slavna lepotica ponosno stavila strije i stomačić u prvi plan u RIZIK HALJINI!

Lepa brineta se na sinoćnoj dodeli MTV video muzičkih nagrada prošetala u vrlo smeloj i pomalo rizičnoj haljini. Čuvena plus sajz manekenka Ešli Grejem, koja se oprobala u ulozi prezentera, ponovo je zasijala iako je ovog puta u prvi plan izbacila stomačić i strije.

Proslavljena 34-godišnjakinja pojavila se u crnoj, izazovnoj haljini midi dužine koju potpisuje brend Houghton, i čija je cena oko 3.000 evra. Ova seksi toaleta istakla je bujne Ešline obline, a krase je i prorezi u gornjem delu, te stilizovane zihernadle optočene svetlucavim cirkonima.

foto: Profimedia

Jedan od proreza na haljini jasno je pokazao i strije na stomaku ove manekenke, što je još jedan podsetnik na to koliko se žensko telo menja tokom trudnoće ili fluktuacije u težini iz nekih drugih razloga.

No, Grejemova je oduvek prihvatala svoje sitne nedostatke i prkosila nerelanim standardima, pokazujući nam koliko su žene privlačne, čak i kada nije sve na svom mestu.

foto: Profimedia

Ona je celu kombinaciju zaokružila sandalama sa kaišićima i cirkonima, te efektnim, visećim minđušama, a imala je i glam šminku, te glamuroznu, bujnu frizuru.

Podsetimo, Ešli se porodila pre samo sedam meseci, na svet donevši blizance, a to je bila njena druga trudnoća. Ona je u više navrata s ponosom pokazala svoje strije, nazvavši ih "drvetom života" i uspomenom na to da je žensko telo u stanju da donese novi život.

foto: Profimedia

Inače, slavna lepotica je prošle godine priznala da i dan danas vodi frustrirajuće razgovore o svom telesnom izgledu, baš kao i na početku karijere, iako mnogi veruju da je pomerila granice modelinga.

- Ljudi me često pitaju kako uspevam da prštim od samopuzdanja i komentarišu moj stil oblačenja. To što nosim konfekcijski broj 16 (američke veličine, prim.aut) , imam više od 90 kilograma i snimam kampanje za donji veš ne znači da želim stalno da vodim razgovore o tome šta je potrebno da imam toliko samopuzdanja. To što sam velika devojka, ne znači da moram neprestano da vodim ovakve vrste razgovora. Za mene je to pomalo šokantno, jer se ista pitanja ne postavljaju mršavijim ženama. Na kraju, zaista nije sve u izgledu. Ponekad je ono što se nalazi u nama nešto na čemu bi trebalo da poradimo - zaključila je.

