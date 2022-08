NAJOMRAŽENIJI MODNI DODATAK KOJI SU NAM NEKAD BABE PLELE JE HIT JESENI: '80-ih su ovo svi nosili, a sad se vraća na ulice! (FOTO)

Ukoliko ste rasli osamdesetih u Jugoslaviji, sigurno se sećate čuvenih pletenih "fantomki" koje su nam pravile bake, a tu su bili i neizostavni grejači za noge koji su se nosili uglavnom uz helanke ili mini suknje.

Devedesetih je ovaj modni dodatak doživeo ekspanziju, pa gotovo da nije bilo tinejdžerke koja ih nije imala, ili je bar želela da ih ima.

S obzirom na to da je moda ciklična i da se svaki trend kad-tad vrati, bilo je pitanje vremena kad će se to desiti i čuvenim grejačina za noge. Za one koji su se ovo pitali stiže odgovor - već su se vratili.

Neki ih zovu grejači, neki podsmešljivo štucne... bilo kako bilo, ovaj modni dodatak smo viđali u filmovima iz osamdesetih, a bili su hit i početkom 2000-ih, kada se kod nas prikazivala čuvena španska serija "Korak napred".

Takođe, Džejn Fonda je nosila grejače za noge u svojim čuvenim snimcima na kojima vežba.. Moda ove dekade nije mogla da se zamisli bez njih.

Veliki povratak na modnu scenu, grejači doživaljvaju i ove godine, a luksuzni modni brendovi predstavili su svoje primere.

Takođe, nose ga i modne influenserke... Čekamo još samo da ih ponovo vidimo na ulicama.

