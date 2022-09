IMALI REDOVAN SEKS U TROJE, A ONDA SU NAPRAVILI HAOS! On od bračnog para krije TAJNU: Hteo sam da joj KAŽEM, ali poljubila me je!

Jedan 40-godišnji muškarac upao je u problem kada je nakon redovnog seksa sa svojim prijateljem i njegovom suprugom, rešio da uđe u tajne veze sa svakim od njih pojedinačno. On uživa što supružnici ne znaju šta se dešava, ali se plaši kuda će to da ga odvede.

- Uživao sam u redovnom seksu sa svojim prijateljem i njegovom ženom, ali stvari su krenule naopako. Sada imam afere sa oboje odvojeno i nijedna ne zna za ono drugo. Iako postoji problem, volim uzbuđenje. Moj prijatelj i ja imamo 40 godina i on je oženio dve godine mlađu devojku, sa kojom smo išlu u školu. Svi pijemo u istom društvu. Moj prijatelj i njegova žena su veoma seksualni, i pokazuju svoju čudnu stranu kada popijemo malo previše - započeo je muškarac koji se našao u problemu.

foto: Shutterstock

- Nedavno me je njegova žena pitala da li mogu da joj pomognem da postavi zavese. Njen muž je najgori tehničar na svetu i njegovi poslednji pokušaji su ostavili delove koji su nedostajali sa zida. Dok sam uređivao prostoriju u kojoj su bile postavljene zavese, pomerio sam njen krevet i video njenu kutiju sa seks igračkama. Zakikotala se i rekla: "Ups, nisi to trebao da vidiš." Onda smo razgovarali o seksu i ona me je pitala da li sam ikada imao trojku. Rekla je da sam joj se uvek sviđao i da su ona i njen muž razgovarali o trojci. Rekla je: "Spremni smo da pokušamo ako si i ti." - nastavio je i dodao:

- Vratio sam se kod njih sledeće nedelje i posle nekoliko piva u bašti, bilo mi je jako hladno. Svi smo otišli ​​u njihovu spavaću sobu i mi muškarci smo se koncentrisali na nju. Lepo smo se proveli i uskoro smo se viđali svakih nekoliko nedelja. Ali jednog dana moj prijatelj je poslao poruku da sam ga napalio i da mu se sviđam. Bio sam šokiran, ali sam priznao da je i on izgledao dobro. Njegova žena je otišla kod svoje sestre nekoliko dana kasnije, pa sam otišao kod njega i dogovorili smo se da jedno drugom pružamo seksualne usluge. Nakon što se vratila, hteo sam da razgovaram sa njom o tome, ali kada sam došao, zgrabila me je i poljubila. Na kraju smo imali seks, samo nas dvoje, a sada je to postala redovna stvar. Ne želim da ih razdvajam, ali imam osećaj da će se sve ovo loše završiti.

foto: Shutterstock

- U pravu si, to je noćna mora. Granice su postavljene kao trojka i svi ste prekršili pravila. Ovo nije uključeno. Svi se izdajete i neko će skoro sigurno na kraju biti povređen. Pretpostavljam da ćeš se zaglaviti u sredini ako sve ovo izađe. Recite prijateljima da ste uživali u trojci, ali biste želeli da odustanete dok ste u prednosti - napisala mu je Diedre.

